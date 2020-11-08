21 milyon yıllık fosil agaç ormanı tehlikede

Yunusemre ilçesi kırsal Osmancalı Mahallesi'nde kızılçam ve meşeyle kaplı ormanlık alanda tespit edilen ve Yuntdağ Volkanizması'nın patlamasıyla oluşan 21 ile 26 milyon yıllık olduğu tahmin edilen, fosil ağaç ormanının insan faaliyetleri ve doğa koşulları nedeniyle deforme olduğu saptandı. Gün geçtikte zarar gören fosil ağaç ormanı yok olma tehlikesi altında bulunuyor.

ANTİK BİR GÖL

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, "Burası çok özel, dünyada nadir görülen oluşumlardan biri. Koruma çalışmaları hızlandırılmalı" diye konuştu. Alanın oluşumu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Sezgin, "Burası 21 ile 26 milyon yıl önce volkan patladığı sırada önüne kattığı büyük ağaç kütüklerini göl yataklarına sürükleyip götürüyor. Bu noktada volkanizma ağaçların üzerini su da örtüyor. Bu sırada suyun içinde bulunan silis ağaçların hücrelerine yerleşiyor ve ağaçlar taşlaşıyor. Bu alandaki beyazlık da antik göl yataklarının izleri" dedi.

NERMİN UÇTU