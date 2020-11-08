  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Pazar 21 milyon yıllık fosil agaç ormanı tehlikede

21 milyon yıllık fosil agaç ormanı tehlikede

21 milyon yıllık fosil agaç ormanı tehlikede
Giriş Tarihi: 8.11.2020

Yunusemre ilçesi kırsal Osmancalı Mahallesi'nde kızılçam ve meşeyle kaplı ormanlık alanda tespit edilen ve Yuntdağ Volkanizması'nın patlamasıyla oluşan 21 ile 26 milyon yıllık olduğu tahmin edilen, fosil ağaç ormanının insan faaliyetleri ve doğa koşulları nedeniyle deforme olduğu saptandı. Gün geçtikte zarar gören fosil ağaç ormanı yok olma tehlikesi altında bulunuyor.

ANTİK BİR GÖL
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, "Burası çok özel, dünyada nadir görülen oluşumlardan biri. Koruma çalışmaları hızlandırılmalı" diye konuştu. Alanın oluşumu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Sezgin, "Burası 21 ile 26 milyon yıl önce volkan patladığı sırada önüne kattığı büyük ağaç kütüklerini göl yataklarına sürükleyip götürüyor. Bu noktada volkanizma ağaçların üzerini su da örtüyor. Bu sırada suyun içinde bulunan silis ağaçların hücrelerine yerleşiyor ve ağaçlar taşlaşıyor. Bu alandaki beyazlık da antik göl yataklarının izleri" dedi.

NERMİN UÇTU

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

21 milyon yıllık fosil agaç ormanı tehlikede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA