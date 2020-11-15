Evinizin sınırlarını genişletin

KALİGRAFİ ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Evde vakit geçirdikçe düşen üretkenliğinizi yükseltmek için harika bir yolla başlayalım: Kaligrafi... Boş zamanlarınızda kaligrafi öğrenerek el yazınızı geliştirebilirsiniz. Hatta birkaç pratikten sonra mükemmel tebrik kartları, doğum günü kartları ve çeşitli posterler hazırlamanız mümkün!





KARAOKE YAPMAK

Sessiz sakin geçen akşamlarınızı canlandıracak olan karaoke, evinizin havasını değiştirmek için birebir. Yediden yetmişe herkesin seveceği bir aktivite.



ÖRGÜ ÖRMEK RAHATLATIR

Klasik ama bir o kadar da etkili bir hobi! Eğer stresli günler geçiriyorsanız örgü örmek, hem zihninizi meşgul eder hem de sakinleşmenizi sağlar. Birbirinden güzel atkı ve kazaklara sahip olmak da cabası! Sizler için seçtiğimiz en güzel örgü malzemelerine buradan ulaşabilirsiniz.



YENİ BİR DİL ÖĞRENME FIRSATI

Evde geçirdiğiniz vakti fırsata dönüştürmeye ne dersiniz? Evet, yeni bir dil öğrenmek kolay değil. Ancak bunu bahane ederek yeni bir dil öğrenme düşüncesinden kaçmanıza hiç gerek yok. Gün içerisinde birkaç saat ayırarak birkaç hafta içerisinde günlük konuşmaları öğrenmeniz mümkün. Üstelik dil öğrenmek, eskisinden çok daha kolay. Günümüzde farklı diller öğrenebileceğiniz birçok telefon uygulaması ya da internet sitesi mevcut.



UKULELE ÇALARAK EĞLENİN

Kısa süre içerisinde öğrenebileceğiniz en keyifli enstrümanlardan biri olan ukulele, stres atmak ve vakit geçirmek için harika. Üstelik fiyatı da diğer enstrümanlara göre bir hayli uygun.





KODLAMA İLE KENDİNİZİ GELİŞTİRİN

Evde geçirdiğiniz sürede kodlama öğrenerek bir adım öne geçmeniz mümkün. Üstelik birçok şirket, evde vakit geçiren insanların sıkılmaması için çeşitli kodlama derslerini internet üzerinden ücretsiz bir şekilde veriyor. Basit seviyelerde kodlama öğrenebileceğiniz telefon uygulamaları bile mevcut.



KOMBUCHA DEMLEMEYİ DENEYİN

Kombu çayının faydaları saymakla bitmiyor. Vücuttaki zararlı bakterileri yok eden, akciğer hastalıklarına karşı koruyan ve bağışıklık sistemini güçlendiren bu mucizevi içeceği evinizde de hazırlayabilirsiniz





ARKADAŞLIK BİLEKLİĞİ ÖRÜN

Madem arkadaşlarımızı göremiyoruz öyleyse onlara minik bir sürpriz hazırlayalım. Çeşit çeşit iplerden hazırlayabileceğiniz bu tatlı bileklikler, arkadaşlığınızı pekiştirmek ve vakit geçirmek için harika.



PAKETLİ MAKARNALARA VEDA EDİN

Ev yapımı makarnalara merhaba diyebilirsiniz. Ailecek keyifli vakit geçirmek için harika bir aktivite olan ev yapımı makarnaları dilediğiniz gibi çeşitlendirmeniz mümkün. Özellikle ravioli tüm ailenin favorisi olacaktır.



KENDİ MUMUNUZU TASARLAYIN

Birbirinden güzel mumlar hazırlayarak evinize renk katmaya hazır olun! Hazırladığınız bu mumları meditasyon yaparken ya da romantik bir akşam yemeğinde kullanabilirsiniz. Hatta harika bir hediye de olabilir.



FOTOĞRAFÇILIK BECERİLERİNİZİ KATLAYIN

İyi fotoğraflar çekmek için profesyonel kameralara binlerce lira dökmenize hiç gerek yok. iPhone Photography School sayesinde telefonla harika fotoğraflar çekmeyi öğrenebilirsiniz. Fotoğraf editleme, doğru açıyı bulma ve odaklanma gibi birçok detayı öğreten iPhone Photography School, fotoğrafçılık becerilerini geliştirmek için harika.



KANAVİÇE YAPMAK

Yine oldukça keyifli olan bir el işiyle devam ediyoruz: Kanaviçe! Sevgilinize, arkadaşınıza ya da ailenize hazırlayabileceğiniz birbirinden tatlı kanaviçeleri, ev dekorasyonunda kullanmanız da mümkün.



BİRAZ SİHİRLE ŞAŞIRTIN

Tüm bu süreç bittiğinde minik numaralarla arkadaşlarınızı şaşırtmak istiyorsanız yapmanız gerekenler oldukça basit: Youtube videoları! Tabii bir de ihtiyacınız olan bazı malzemeler var, bu malzemeleri de internetten sipariş edebilirsiniz.

MELİH DEMİRTAŞ