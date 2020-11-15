Kuğu gibi bir boyna sahip olmak zor değil

KIRIŞIKLIK VE GIDI OLUŞUMUNU ÖNLEMEK İÇİN

● Ellerinizi göğüs kafesinizin üst tarafına doğru yerleştirin ve kaslarınızı yukarı çekin.

● Başınızı aşağı indirin ve çenenizi köprücük kemiğinize doğru bastırın. ● Başınızı ve avuç içlerinizi birbirine doğru çekin.

● Bu pozisyonda yarım dakika boyunca bekleyin.

● Ardından boynunuzun ön tarafında, yanda yer alan kasları esnetin. Bunu yapmak için, bir elinizi boynunuzun dibine sıkıca bastırın ve yukarı doğru hareketler yaparak avucunuzun kenarıyla kasları gevşetin.



DAHA BELİRGİN BİR ÇENE ÇİZGİSİ İÇİN

● İşaret parmağınızı çenenize yerleştirin.

● Parmağınızı hareket ettirmeden kafanızı arkaya doğru ittirin.

● Yarım dakika boyunca bu pozisyonda kalın, ardından başlangıç pozisyonuna geri dönün.

● Bu hareketi en az 3 kez tekrarlayın.

● Egzersizi yaparken nefesinizi kontrol etmeyi unutmayın.



DAHA UZUN BİR BOYUNA SAHİP OLMAK VE KIRIŞIKLIKLARI ÖNLEMEK İÇİN

● Ayakta dururken kollarınızı yukarı kaldırın, bükün ve ellerinizi kafanıza değdirmeden üst üste koyun.

● Çenenizi köprücük kemiğinize doğru indirirken kollarınızı ve omuzlarınızı yukarı kaldırın.

● Bu pozisyonda yarım dakika kadar bekleyin.

● Bir elinizi boynunuzun sağına yerleştirin, diğer elinizle boynunuzu aşağıdan yukarı doğru esnetin. Aynı hareketi sol tarafınız için de uygulayın.

● Daha hızlı ve etkili bir sonuç için bu egzersizi her gün tekrarlayın.



DAHA UZUN BİR BOYUNA SAHİP OLMAK VE CİLDİNİZİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN

● Dik bir şekilde oturun ve elinizi başınızın arkasına koyun.

● Başınızı, gözleriniz tavana bakacak şekilde yukarı kaldırın. Elinizle başınızın arkasına bastırın, böylece kaslarınızı etkili bir şekilde çalıştırabilirsiniz. ● Bu pozisyonda yarım dakika kadar bekleyin.

● Bir elinizi boynun dibine, arkaya yerleştirin ve diğer elinizle kaslarınızı yukarı doğru gevşetin.

● Bu hareketi 3 kez tekrarlayın.



CİLDİNİZİ GÜÇLENDİRMEK VE BOYNUNUZU ESNEK YAPMAK İÇİN

● Dik bir şekilde ayakta durun ya da oturun.

● Omuzlarınızı olabildiğince yukarı kaldırın.

● Bu pozisyonda yarım dakika kadar bekleyin.

● Elinizi boynunuzun sol tarafına, dibe doğru yerleştirin ve diğer elinizle arkadan öne doğru masaj yapın.

● Bu hareketi 3 kez tekrarlayın.

● Dilerseniz bu hareket için hafif bir ağırlık da kullanabilirsiniz.



KAMBURLUĞU ÖNLEMEK İÇİN

● Ellerinizi göğüs kafesinizin üst tarafına doğru yerleştirin ve kaslarınızı yukarı çekin.

● Başınızı aşağı indirin ve çenenizi köprücük kemiğinize doğru bastırın.

● Başınızı ve avuç içlerinizi birbirine doğru çekin.

● Bu pozisyonda yarım dakika boyunca bekleyin.

● Ardından boynunuzun ön tarafında, yanda yer alan kasları esnetin. Bunu yapmak için, bir elinizi boynunuzun dibine sıkıca bastırın ve yukarı doğru hareketler yaparak avucunuzun kenarıyla kasları gevşetin.



DAHA KESKİN YÜZ HATLARI İÇİN

● Dik bir şekilde oturun. Sağ elinizi sol şakağınıza yerleştirin.

● Başınızı mümkün olduğunca sağa doğru eğin. Omuzlarınızı hareket ettirmemeye özen gösterin.

● Elinizle başınıza bastırın. Bu pozisyonda yarım dakika kadar bekleyin.

● Aynı hareketi sol tarafınız için de uygulayın.

● Elinizi boynunuzun sol tarafına, dibe doğru yerleştirin ve diğer elinizle arkadan öne doğru masaj yapın. Bu hareketi 3 kez tekrarlayın

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