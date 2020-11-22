Afetlerin kahramanları bu okulda yetişiyor

Türkiye son olarak Seferihisar merkezli 6.6 ile sarsıldı. Yıkılan binalardaki canları kurtarmak için verilen olağanüstü çabaları izledik. Bebeğinden yaşlısına kadar saatler sonra mücizevi şekilde kurtarılanlar için tüm Türkiye gözyaşı dökmüş, enkazın en tehlikeli bölümlerine girip kurtaran isimsiz kurtarıcılar ise alkışlanmıştı. Kimdi bu kurtarıcılar? Yaptığımız araştırma sonucunda ülkemizde bu meslek eğitiminin öncüsü Çanakkale Üniversitesi çıktı. Üniversite, 15 yıl önce Acil Yardım ve Afet Bölümü'nü (AYAY) kurmuş, depremlerde bilinçli şekilde çalışacak öğrencileri yetiştirmeye başlamıştı. Üniversitenin şu anki AYAY Bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Özden. Afet Yönetimi ve Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Volkan Akyön ise bölümün ilk kuruluşundan beri var. Dünden bugüne o kahramanları nasıl yetiştirdiklerini anlattı.



2005'TEN BERİ 743 MEZUN

● Bölüm ne zaman kuruldu ve çalışmalarınız nasıl sürüyor?

İlk defa 2005 kurulan bölümümüz aynı yıl öğrenci alınımına başladı. İlk mezunumuzdan günümüze kadar 743 mezun verdik. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama ile birlikte üniversitelerimizden toplam mezun Acil Yardım ve Afet Yöneticisi sayısının yaklaşık 3500 civarında olduğunu tahmin ediyoruz. 13 devlet üniversitemizde sağlık bilimleri fakültesinde bölüm olarak, 3 tane de yüksekokul olarak yine aktif alım devam etmekte. Bir de Kıbrıs'ta bir bölümümüz mevcut. 2020 Eğitim Öğretim döneminde birinci sınıf öğrenci sayısında bine ulaştık ve yüzde yüz doluluk oranıyla eğitime başladık. Bu sebeple kurucusu olduğumuz AYAY bölümü artık pek çok üniversitemizde açılmakta ve mezun vermektedir.



PEK ÇOK ALANDA

● Yetiştirdiğiniz öğrenciler daha sonra nerelerde iş bulabiliyorlar?

Mezunlarımızın bir kısmı bölümümüzden bağımsız olarak acil tıbbi teknisyen ATT, paramedik, hemşire olarak halihazırda atanmış ve görevlerine devam etmekte. Bir bölümü ise Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) il müdürlüklerinde, Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) olarak havalimanlarında, üniversitelerde akademik personel, itfaiyelerde itfaiyeci olarak, cezaevlerinde olarak infaz koruma memuru ve çeşitli meslek liselerinde öğretmen olarak görevlerine devam etmektedir. Bölümümüze il genelinde sağlık il müdürlüğü devlet hava meydanları, itfaiye, meteoroloji müdürlüğü, sosyal hizmetlerden ve diğer kurumlardan büyük katkı ve destek alıyoruz. Bu vesile ile bu kurumların yönetici ve çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum.



● Bu mesleğin yaygınlaşması için neler yapılmalı?

Bu desteğin Türkiye geneline yayılması ve öğrencilerimizin gelecek afetlerde isimsiz kahramanlardan ziyade isimli kahramanlar olarak anılmasını temenni ediyoruz. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nda atanabilmelerinin önünün açılması, AFAD da daha çok istihdam alanı bulması temennimiz. Güzel ülkemizin bir afet bölgesi olduğu gerçeği ve yaşadığımız afetler bölümümüzün öneminin her geçen gün daha iyi anlaşılmasına sebep olmaktadır. Ancak henüz arzu ettiğimiz istihdam seviyesine ulaşmış değiliz. Devlet büyüklerimizden beklentimiz mezunlarımızın önünün açılmasının sağlanması ve büyük afetlerde vatanımıza ve milletimize daha güçlü hizmet edebilmeleri hususunda destekleridir.



İSTİHDAM YETERLİ DEĞİL

● Ege'deki depremde çalışmalara katılanlar arasında mezunlarınız var mıydı?

İzmir depreminde çok sayıda öğrenci ve mezunumuz görev aldı. Orada UMKE, 112, AFAD, İtfaiye ve STK'ların hepsi bir kahraman gibi çalıştı. Hemen her kurumda da bizim mezunlarımızdan vardı. Hem enkazda hem de lojistik hizmetlerde kimi resmi görevli kimi de gönüllü olarak çalıştılar. Beslenme, barınma, lojistik destek ve kan bağışı, enkaz tarama tasnif, cenaze işlemleri gibi çok önemli görevler üstlendiler. Arama kurtarma çalışmalarında yaşadığımız mucizelerin bizzat içinde görev aldılar ve şahit oldular.

ŞEHRE ARTI KATIYOR

● Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Son olarak şunu belirtmek isterim AYAY bölümü olan kentler afetlerde stratejik olarak güçlü hanelerine bunu yazabilirler. Örneğin Çanakkale'de halen okumakta olan yaklaşık 250 öğrencimiz mevcut. Bu öğrencilerimiz 1. sınıftan 4. sınıfa kadar farklı düzeylerde acil yardım, arama kurtarma ve afet yönetimi eğitimleri alıyorlar. Çanakkale'de olacak bir afette hemen bulundukları bölgeleri ve çevrelerini organize edecek, anında daha kurumlar ulaşamadan kurtarma çalışmalarına başlayacaklar ve hizmet edecekler. Bu çok büyük bir artıdır. Her ilde bunu oluşturmalıyız. Bu süreçte öncelikle üniversitemiz rektörü Sayın Prof Dr. Sedat Murat hocamıza çok teşekkür ediyorum bölümümüze maddi manevi büyük desteği var. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof.Dr. Ahmet Ünver'e , AYAY Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Özden ve hocalarımıza, her zaman yanımızda olan siz değerli basınımıza da şükranlarımı sunuyorum.

SELAHATTİN ERTAŞ