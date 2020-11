Çiçek diyarının tarih kokan evleri

Zamanın gizli tanıkları tarihi Bayındır evleri geleceğe meydan okuyor. Çiçek diyarı Bayındır'da, Osmanlı döneminde yaşayan etnik topluluklardan Rum, Ermeni ve Yahudilerden kalan tarihi evlerin çoğu uygulanan restorasyon çalışmaları ile günümüzde koruma altında. Her biri zamanın gizli tanığı gibi adeta dimdik ayakta duran evler geçmiş zamanı bir projeksiyon makinesi gibi günümüze yansıtıyor.





ORİJİNAL SÜSLEMELER

Etnik kültürel zenginlikler ise ne yazık ki bugün ancak bu nadide yapıların mimarilerinde yaşıyor. Eski Bayındır sokaklardan geçerken bir an durup baktığınızda sanki her biri fark edilmenin sevinciyle kendi hikayesini anlatmaya başlar size... Tabi ki sadece görmesini ve duymasını bilenlere... 30 Mayıs 1919'da Yunan işgaline uğrayan ve yaklaşık 2 buçuk yıl işgal altında kalan Bayındır'da, çoğunluk Türklerde olmak üzere Rum, Ermeni ve Yahudilerin yaşadığı biliniyor. 4 Eylül 1922'de Yunan işgalinden kurtulan ilçede demografik yapı hızla değişti. Ermeni, Rum ve Yahudi kültüründen kalan tarihi yapıların bir bölümü ilerleyen yıllarda yıkılıp yok olsa da önemli bir kısmı duyarlı kent yöneticilerin sayesinde korunarak günümüze ulaşmayı başardı. İlçenin çiçeklerle bezeli tarihi dar sokaklarında hemen hemen her köşe başında sizleri selamlıyormuşçasına duran tarihi evlerin cumba, kapı, pencere, balkon, saçak gibi süslemelerinin çoğu tahrip olsa da orijinalliğini korumaktadır.

NADİR UYSAL