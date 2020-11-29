Saç rengine doğal dokunuşlar

KIZIL SAÇLAR İÇİN HAVUÇ VE PANCAR

Kızıl, bakımı ve boyaması bir hayli zor olan saç renklerinden biri. Ancak en güzel görünenlerden de aynı zamanda. Evde saçlarınızı kızıla boyayabilirsiniz. Peki bunun için neler gerekli?

● Havuç / domates / pancar suyu

● Hindistan cevizi / zeytinyağı

● Elma sirkesi

NASIL BOYANIR?

Kızıl saç rengini aydınlatmak için, ihtiyacınız olan tona göre havuç, domates veya pancar suyu veya püre kullanabilirsiniz. Kırmızı, sarı ve turuncu pigmentler içeren karotenoidler saçınıza parlak ve doğal bir gölge verir. Bu malzemelerden herhangi birini püre haline getirip hindistan cevizi ya da zeytinyağıyla karıştırarak işleme başlayabilirsiniz. Ardından karışımı saçınızın tamamına uygulayın. Başınıza bir duş bonesi geçirerek, bir saat bekleyin. Bir saat sonra ise saçınıza biraz elma sirkesi sürün. Biraz daha beklettikten sonra durulayabilirsiniz. Eğer renk istediğinizde yoğunlukta değilse, işlemi bir kez daha tekrarlayabilirsiniz.

EBEGÜMECİ VE NERGİS ÇAYI DA BİR ALTERNATİF

Diğer bir seçenek de ebegümeci ve nergis çayı kullanmaktır. Her birinin miktarını dengeleyerek, tercih ettiğiniz gölgeyi elde edebilirsiniz. Çok yoğun bir renk elde etmek içinse kına kullanabilirsiniz. Kına, Antik Mısır'dan beri saç, kaş ve vücut renklendirmek için kullanılan doğal bir boyadır.



SARI SAÇLARIN FORMÜLÜ LİMON

Sarı saçların bakımı oldukça zor. Saçınıza zarar vermeden sarı saçlara sahip olmak için ne kullanmalısınız?

● Limon suyu

● Saç kremi

● Güneş ışığı

Nasıl boyanır?

Sarı saçların güzelliğini ve parlaklığını vurgulamak için limon suyu kullanabilirsiniz. 3 taze limonun suyunu sıkın ve bir su bardağının üçte ikisi kadar suyu, yarım bardak bardak saç kremiyle karıştırın. Sıvıyı saçınızın her yerine püskürtün ve 1-2 saat doğrudan güneş ışığı altında tutun. Ayrıca belirli saç tutamlarını boyamak için pamuk topları da kullanabilirsiniz. Ancak limon saçınızı kurutabilir. Bu nedenle saçınızı nemlendirdiğinizden emin olun.

Ravent kökü tozu

Sarı saç renginiz soluklaştığında saçlarınızın canlılığını elde etmesi için ravent kökü tozu kullanabilirsiniz. Bunun için 3-4 yemek kaşığı ravent kökü tozunu 1/2 bardak suya ekleyin ev karıştırın. Karışımı gece boyunca bekletin. Ardından saçınızı her zamanki gibi yıkayın, karışımla saçınızı nemlendirin ve daha fazla durulamadan kurutun.

SİYAH SAÇLAR İÇİN CEVİZ KABUĞU TOZU

Siyah saçları doğal şekilde boyamanın pek çok farklı yolu bulunuyor. Peki bunun için en yaygın olarak kullanılanlar neler?

● Ceviz kabuğu tozu

● Su

NASIL BOYANIR?

Eğer siyah saçınıza daha yoğun bir görünüm vermek istiyorsanız, ceviz kabuğu tozu kullanabilirsiniz. Öncelikle 3-5 yemek kaşığı ceviz kabuğu tozunu 2-3 bardak kaynar suya ekleyin ve karıştırın. Ardından karışımı saçınıza sürün ve 15-20 dakika bekletin. Ardından, her zaman yaptığınız gibi saçınızı yıkayın. Renk oldukça sağlamdır ve birkaç ay dayanır. Ayrıca cevizdeki vitamin ve minerallerin saçlarınızın daha sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar.



Kahverenginin pek çok farklı tonu bulunuyor. Bu nedenle saçlarınızı evdeki malzemelerle kahverengiye boyamak için birçok seçeneceğiniz var.

● Kurutulmuş adaçayı

● Biberiye

● Su

● Elma sirkesi



NASIL BOYANIR?

Kahverengi olan saçlarınızı biraz daha koyulaştırmak ve yoğun bir renk vermek için adaçayı ve biberiye karışımını kullanabilirsiniz. Bir su bardağının üçte ikisi kadar adaçayı ve üçte biri kadar biberiyeyi 3 bardak su ile 15-20 dakika kaynatın. Sonra soğumaya bırakın ve elma sirkesi ile karıştırın. Sıvıyı bir cam şişeye koyun ve haftada 4-5 kez saçınıza püskürtün.



■ Demli çay da olur Saçlarınızı kahverengiye boyamanın bir başka yolu da siyah çay kullanmaktır. Bol demli bir çay yapın ve bununla saçınızı nemlendirin. Ancak istenilen sonucu elde etmek için bunu zamana yayarak en az 15-20 kez tekrarlamalısınız.



SAÇ RENGİNİZİ KARBONATLA AÇIN!

Saç renginizin tonunu doğal bir şekilde açmak için karbonat ve sudan faydalanabilirsiniz. Orta yoğunlukta bir macun elde etmek için karbonat ve suyu karıştırın. Karışımı saçınıza masaj yaparak uygulayın ve 15-20 dakika bekletin. Ardından saçınızı her zamanki gibi yıkayın. Birkaç denemede istediğiniz sonucu alabilirsiniz. Ancak bu tarifi sık kullanmamanızda fayda var, çünkü karbonat uzun vadede saçınıza zarar verebilir.