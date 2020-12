Burcu Ilgın soruyor Önder Karaaslan ve Osman Tan yanıtlıyor

GÖĞÜSLERİM KÜÇÜK, AMA SİLİKON YAPTIRMAK İSTEMİYORUM. BAŞKA NE TÜR YÖNTEMLER VAR?

Meme hacminde yetersizliğin düzeltilmesinde halen en etkili ve en sık yapılan yöntem silikon meme protezi ile büyütme ameliyatlarıdır. Ancak silikon istemiyorsanız geriye tek seçenek kendi yağ dokunuzu kullanarak meme hacminin artırılmasıdır. Eğer vücutta alabileceğimiz miktarda depo yağınız mevcut ise, liposakşın yöntemi ile elde edilen kendi yağınızın değişik işlemlerden geçirilerek enjektabl hale getirilip memelere transferi ile meme dolgunlaştırılması ve istenilen hacme getirilmesi mümkün. Sentetik hazır dolgular da var ancak biz kullanımını önermiyoruz



KALICI DUDAK DOLGUSU ÖNERİYOR MUSUNUZ?

Değişik dolgu materyalleri ile dudakların daha dolgun, hacimli ve belirgin olmasını sağlamak mümkün. Ancak güvenli dolgu maddelerinin neredeyse çok büyük bir kısmı kalıcı değildir. Belli bir süre içerisinde vücut tarafından eritilir ve işlemin yinelenmesi gerekir. Kalıcı dolgu olarak adlandırılan materyallerin maalesef çoğu güvenli değildir, komplikasyonları ile baş etmek zor ve yıpratıcıdır. O nedenle tercih etmiyoruz ve önermiyoruz.



2 YIL ÖNCE KAŞ KALDIRMA İŞLEMİ YAPTIRDIM ANCAK TEKRAR İNDİ, BİR ŞEY YAPILABİLİR Mİ?

İster endoskopik - ister açık cerrahi yöntemlerle yapılsın, isterse de iple askılama yöntemleri ile gerçekleştirilsin, her türlü kaş kaldırma metodunun belirli bir ömrü vardır. Hiçbiri ömür boyu kalıcı değildir. Kişinin kullanımına ve bağ dokusu genetiğine göre zamanla gevşer ve iner. Ancak tüm kaş kaldırma yöntemleri mükerrer uygulanabilen işlemlerdir ve yenileme şansı mevcuttur. Tekrar yaptırabilir ve istediğiniz kaş görüntüsüne kavuşabilirsiniz.



GÖZALTI MORLUĞUM VAR, IŞIK DOLGUSU MU YOKSA YAĞ DOLGUSU MU DAHA İYİDİR?

Her zaman için hastanın inceltilmiş kendi orjinal yağ dokusu transferi ile gözaltı dolgusu yapmayı daha çok tercih ediyoruz. Ama bu yöntem sonuçta ufak da olsa küçük cerrahi bir işlem. Çoğu hasta ise ayaktan ofis şartlarında hazır gözaltı ışık dolgularını yaptırıp kolay yoldan sonuca daha hızlı ulaşmayı yeğliyor.



KOMŞUM İLE AYNI YAŞTAYIM AMA ÇOK DAHA YAŞLI GÖSTERİYORUM, NEYİ YANLIŞ YAPIYORUM?

Neyi az veya çok yaparsanız yapın, değiştiremeyeceğiniz tek şey bağ dokusu ve cilt genetiğiniz. Her birey genetik olarak eş zamanlı deri veya bağ dokusu yaşlanma süreci sergilemez. Ancak düzenli uyku ve beslenme, uygun cilt bakım ve yenileme metodlarını düzenli uygulama, sigaradan uzak durma, sağlıksız yağlardan uzak diyet modellerini uygulama ve en önemlisi güneş maruziyetini minimale indirme gibi birçok yol ile cilt ve yüz yaşınızın ilerleyişini yavaşlatmak ve genç gözükmek mümkün.