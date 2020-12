Atlara fısıldayan Adem

anisa'da market işletmeciliği yapan esnaf Adem Bıçakçı, küçük yaşlardan itibaren atlara büyük bir merak duyuyordu. İş hayatının yanı sıra sürekli bir çiftlik kurup at sahibi olmak için çalışan Bıçakçı, önce bir at aldı, ardından at sayısını 7'ye çıkardı. Atları için Spil Dağı eteklerinde Karakoca Mahallesi girişinde ormanla iç içe bir at çiftliği kuran Bıçakçı, çiftliğinde yarış atları da yetiştiriyor. Vaktinin büyük bir bölümünü atlarına ayıran Adem Bıçakçı, 10 dönüm araziye kurulu çiftlikte atların rahatı için her şeyi düşündü.

ORMANIN İÇİNDE ÇİFTLİK

At tutkusunu çevresine de aşıladığını anlatan Adem Bıçakçı, "Atlar için bu alan çok önemli. Ormanın içinde, oksijeni bol bir alan. Benim at merakımla birlikte çevremdeki arkadaşlarda da at sevgisi oluştu. 40'ın üzerinde arkadaşım at aldı" diye konuştu.

ÇOCUKLARIM GİBİ

Hayalini anlatan Adem Bıçakçı, "Çocukluğumdan bu yana bir at çiftliğim olmasını hayal etmiştim. Bu hayalimi gerçeğe çevirdim. İlk önce binmek için bir at aldım, bu zevki yaşadıktan sonra at sayısını artırdım. Kurduğum çiftlikte 5, hipodromda da 2 atım var. Bu sevgi bizi yetiştiriciliğe kadar götürdü. Aygırlarım ve kısraklarım var. Çocuklarımdan hiçbir farkı yok, yeri geliyor çocuklara ayıramadığımız zamanı atlara ayırıyoruz. Herkesin atlara olan bu sevgiyi yaşayıp atlara dokunmasını, onlarla bir bağ kurmasını istiyorum" dedi. Atlara olan merakını bir adım ileriye taşıyan ve yarış atları da yetiştirmeye başlayan Bıçakçı, "İki tane yarış atımız var. Bu kafamızda olan bir şey değildi. İşin içine girince şartlar seni o tarafa doğru itiyor zaten. İzledikçe, atlarla haşır neşir oldukça koşmanın da ayrı bir zevki olduğunu fark ettim. Şimdi nasipse bir iki aya kadar koşacak 2 atımız var. Onların da hazırlıkları, çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

ATLARA DENİZ KEYFİ

Atlarının daha iyi vakit geçirmesi için her şeyi yapan Bıçakçı, hafta sonları atlarını deniz kenarına götürerek rahatlamalarını sağlıyor. Özel araçlarla güvenli şekilde taşınan atlar, sahilde özgürce koşturup deşarj oluyor.

NERMİN UÇTU