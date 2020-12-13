Burcu Ilgın soruyor Önder Karaaslan ve Osman Tan yanıtlıyor

YÜZ FELCİ İLE OLUŞAN ASİMETRİNİN DÜZELTİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Değerlendirilmesi lazım. Çok faktör var incelenmesi gereken. Sinir hasarının seviyesi, sebebi, ne kadar süre geçmiş olduğu, uygulanan tedaviler, yüz mimik kaslarının ne kadar işlevsel olduğu, deformitenin ciddiyeti... gibi sayısız faktör, muayene ve laboratuvar testleri ile irdelenmeli. Göz kapağında, ağız köşesinde, kaşlarda, yanaklarda değişik derecelerde araz oluşmuş olabilir. Tüm bunların ışığında mevcut durumu daha iyiye götürebilecek statik ve dinamik yöntemler mevcut. Özellikle son 20 yılda mikrocerrahi teknikle yapılan sinir-kas nakilleri ile oldukça başarılı düzeltici sonuçlar alınabilmekte. Bu konuda özelleşmiş bir merkeze başvurmanız yeterli olacaktır.



BURUN DERİSİ YAĞLI VE KALIN OLAN BİRİNE BURUN ESTETİĞİ YAPMANIN BİR ÇÖZÜMÜ VAR MI?

Burun derisinin kalın olması, rinoplasti adayı hastalarda istenen bir özellik değildir maalesef. Ameliyat ile ne kadar güzel bir burun iskeleti yapılırsa yapılsın, kalın bir deri, yapılan güzel işçiliği maskeler, yeterince sergilemez. Ancak operasyon öncesi bir müddet burun cildinizi inceltici ilaçlar kullanılabilir, yahut özel bir takım lazer cihazları ile birkaç seansta önemli bir miktar incelme sağlanabilir. Kalın burun derisi olan hastalardan etkin bir sonuç bekleniyor ise, öncesinde bir müddet sabırla bu yöntemlerin denenmesi oldukça olumlu sonuçlar verir.



TÜP MİDE AMELİYATINDAN SONRA NE ZAMAN KARIN GERME AMELİYATI OLUNABİLİR?

Obezite ameliyatlarından sonra fiziki ve ruhsal açıdan hazır olan her hastaya vücut şekillendirme ameliyatı yapılabilir. Ancak bu noktada önemli olan hastanın genel sağlık durumunun bu işlemlere izin vermesi, kilo değişimlerinin durmuş olması (aşırı artma veya azalma olmayacak şekilde stabil olması) ve tercihen vücut kitle indeksinin (VKİ) 30'un altına inmiş olmasıdır. Bu koşullar sağlandığı takdirde, işlem gereken bölgelerin tespiti yapılır. Tek veya seanslı işlemler ile 'body contouring' vücut şekillendirme ameliyatları gerçekleştirilmektedir.



KALIN BACAKLARI İNCELTMENİN AMELİYATSIZ YOLU VAR MI?

İnternette çok sayıda değişik bacak inceltme egzersiz programları bulabilirsiniz. Bol sıvı alımı, ödem atıcı ve yağ dokusunu azaltıcı diyet programlarına uyulması, değişik bölgesel inceltme egzersiz programlarının düzenli olarak uygulanması ile belirli bir miktar incelme gözleyebilirsiniz. Bunlar ile tatmin edici bir incelik sağlanmaz ise, o zaman cerrahi olarak şekillendirici-inceltici-sıkılaştırıcı liposakşın yöntemleri ile istediğiniz forma kavuşabilirsiniz.



KOL GERME AMELİYATINDAN SONRA SPORA TEKRAR NE ZAMAN BAŞLANABİLİR?

Kol germe estetiğinden sonra önemli olan kritik süre ilk 10-15 gündür. Gündelik aktivitelere dönülse bile -tamamen iyi bir iz elde etmek maksadıyla- hastaların bu dönemde kollarını çok kullanmaları istenmez. Özellikle kolların kullanıldığı spor faaliyetlerine ise ancak 6-8 hafta sonra izin verilir. Bu süreyi tamamlamış olup iz kremlerinizi düzgün kullandığınız müddetçe her türlü spor aktivitesini gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz.