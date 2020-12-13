Etkileyici bakışlar için kirpiklerinize iyi bakın

ASLA MAKYAJINIZI TEMİZLEMEDEN UYUMAYIN

Makyaj ürünleri, ciltte uzun süre kaldığı takdirde cildin nefes almasını engeller. Bu durumda cilt, kendini yenileyemez. Göz makyajınızı temizlemeden uyumak, kirpik dökülmesine ve kirpik dibi iltihabına yol açabilir. Bu nedenle uyumadan önce mutlaka makyajınızı temizlemelisiniz. Göz makyajınızı temizlerken nazik olmaya ve çift fazlı temizleyiciler kullanmaya özen göstermelisiniz.



SON KULLANMA TARİHLERİNİ KONTROL EDİN

Pek çok makyaj malzemesi kapağı açıldıktan 6-12 ay sonra kullanım ömrünü tamamlar. Tarihi geçmiş makyaj malzemeleri kullanmak, bakteri oluşumunu tetikleyebilir ve çeşitli iltihaplara yol açabilir.



KENDİ MAKYAJ MALZEMELERİNİZİ KULLANIN

Başkasının kullandığı bir makyaj malzemesini kullanmak, cildinizde çeşitli reaksiyonlara yol açabilir. Özellikle konu rimel, göz kalemi ya da eyeliner gibi ürünler olduğunda bu konuda ekstra özenli davranmanız şart.



BESLENMENİZE DİKKAT EDİN

Artık hepimiz, B, A ve E vitaminlerinin saçlar üzerindeki olumlu etkilerini biliyoruz. Saçları dolgunlaştıran ve besleyen bu vitaminler, kirpikler için de oldukça faydalı. Havuç, muz, badem ve ıspanak gibi besinler tüketerek bu vitaminleri alabilir, daha dolgun kirpiklere sahip olabilirsiniz.



EVDE BAKIM REÇETELERİ

ZEYTİNYAĞI

Evde kirpik bakımı için en kolay yöntemlerden biri olan zeytinyağlı bakım, oldukça pratik. Tek yapmanız gereken minik, kapaklı bir kabın içerisine bir miktar zeytinyağı koymak ve her gece uyumadan önce kirpiklerinize sürmek.



HİNT YAĞI

Saç, kaş ve kirpik çoğaltmak için kullanılan Hint yağı, kirpik bakımının temel taşlarından biri. Minik bir kavanozun içerisinde 1 tatlı kaşığı Hint yağı, 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı, 1 ampul E vitamini ve 1 tatlı kaşığı E vitamini yağını karıştırın. Hazırladığınız karışımı her gece uyumadan önce kirpiklerinize ve kaşlarınıza sürün. Dilerseniz bir kulak çubuğu kullanarak karışımı kirpik diplerinize yedirebilirsiniz.



YEŞİL ÇAY

Bir poşet ya da bir tatlı kaşığı yeşil çayı yarım bardak suda demleyin. Pamuğu çaya batırın ve ardından kirpik diplerinize kompres yapın. Kirpik diplerindeki kalıntıları etkili bir şekilde temizleyen yeşil çay, gözlerini dinlendirmek isteyenler için harika!



LAVANTA YAĞI

Antibakteriyel özelliğe sahip lavanta yağı, makyaj ürünlerinizi temizlemek için de harika. Maskaranızın içerisine damlatacağınız birkaç damla lavanta yağı, hem sağlıklı kirpiklere sahip olmanızı sağlayacak hem de maskaranızı bakterilerden arındıracak