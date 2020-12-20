Dünyanın güç dengeleri değişiyor

Dünyamız; Ocak 2008 tarihinden sonra yeni bir döneme girdi. Garip, soğuk, havalı ve kendine özgü bir gezegen olan Uranüs; yedi yıllık Koç Burcu'ndaki süresini tamamlayarak, Boğa Burcu'nda altı yıl sürecek yolculuğuna başladı. Katı ve yargılayıcı bir gezegen olan Uranüs, her şeye başkaldırarak düzeni bozar ve yenisini yaratır. Uranüs'ün 6 Mart 2019'da Boğa Burcu'na geçmesi birçok değişimi de birlikte getirmiştir. Evrenin ve varoluşun temel nesnelliklerinden biri olan "devinim ve çatışma" kuramı burada da kendini göstermiştir.



İKLİM DEĞİŞMİ

Duygusal, sakin ve kararalı olan Boğa, Uranüs'ün verdiği değişim etkisiyle çatışmalar içine girerek, dünyada zaten farklılıklar göstermeye başlayan iklimlerin değişim hızını artırmıştır. Yer altı sularının ve sellerin kaynağını simgeleyen yağmurların mevsimsel özellikleri kaybolarak, alışılagelmiş olağanlık çerçevelerinin dışına çıkılmaya başlanmıştır. 2010 yılına kadar bu değişim hızlanması sürmüştür. Bu etkiler; oluşum tezlerine uygun olarak, canlı organizmaları da kapsayacak şekilde karşıt bir tepki oluşturacaktır. Bu karşıt tepkiler; davranış psikolojilerindeki gelenekselleşmiş tutumların değişimlerinden, iletişimin sosyal şartlarından biri olan göreceli yaklaşımların olumsuz yönde değişimine kadar, uzayan zincirlere neden olacaktır.



BİREYSELLİK ARTTI

Uranüs'ün hareketleri; ona en çok yardım eden Mars dönemlerinde daha fazla hissedilir. Olabildiğince artan ilkel bireysellikler; dünyamızı bir ateş topu haline getirmektedir. Sosyal yaşamı modern ilişkiler düzeyine çekmesi için geliştirilen; eğitimsel çalışmalar ve hızla değişen bilgi işleme teknolojileri bile, bu olumsuz etkiler karşısında yenik düşmektedir. Bunların en belirgin örneklerini, dünyanın değişik bölgelerinde yayılmacı bir süreç şeklinde seyreden çatışmalarda görmekteyiz. Burçların ve Güneş sistemimizdeki gezegenlerin hareketlerine bağlı olarak, kendi aralarında meydana gelen evrensel açısal kuvvet etkileşimleri; dünyanın dengelerinde de kendini göstermektedir. Alışılagelmiş yaşam dengelerine zıt olarak ortaya çıkan bu etkileşimler; güçlükleri daha bir belirgin hale getirmiştir.



YENİ DÜZENDE ABD YOK

Kapitalizmin en yüksek seviyesine gelmiş ülkelerde gerileme devri başlıyor. Kova burcunda Satürn ve Jüpiter birlikte hareket etmeye başladı. Siyasi baskılar bitiyor. Yeni dünya düzeninde artık Amerika olmayacak. Hızla kan kaybedecek. Çin, Rusya, İran, Hindistan, Kore, Japonya atağa kalkacak. Tabii bu kolay olmayacak. Kontrol mekanizması kendini bağımsız dürtülere bırakacak. 2021 yılında Satürn, Jüpiter ve Uranüs dik açılarla bizi zorlayacak. Şeffaflık ve halka dağılım yeni bir şekil oluşturacak.



TARIM ÖNE ÇIKACAK

Uzay ve kozmik bilgilere daha kolay ulaşılacak. Siber saldırılar ve şirket hesapları tehdit edici olacak. Tarım ön plana çıkıyor. Sahip olma duygusu, sahip olduklarını paylaşma ve toplumsal paylaşıma doğru gidiyoruz. Dünya birçok konuda artık birbirimizin gözleriyle bakmayı bize öğretecek. Tekelcilik bitiyor. Sancılı bir 2020 yılı geçti. Covit 19 çok şey öğretti. Evrenin bize dayatmasındaki astroloji mesajları vardı. Artık geriye dönüş yok. Yolumuzda ilerlemeliyiz. Yapılan hatalar gerekliydi. Büyümek zorundaydık. Artık sıçrama dönemi bitiyor.

TÜRKİYE TIPTA DÜNYAYA MEYDAN OKUYOR

2021 yılı, Türkiye açısından zorlu bir savaş olacak. Türkiye, dünyanın tam ortasında olmanın zorluğu ve avantajını kullanacak. Şubat, Haziran, Ekim ve Aralık ayları hem siyasal hem de ekonomik zorluklara neden olabilir. Bankalarla ve borsayla ilgili sıkıntılar olabilir fakat tıp alanında Türkiye'nin sesi duyulacak. Sağlıkla ilgili yeni yapılanmalar, sigorta sisteminde düzenlemeler, yapılacak. Dünyaya meydan okuyan sağlık haberlerimiz olacak. Ocak ve Eylül ayında sınav sistemi tekrar ele alınacak. Eylül'de siyasi konular çok önemli ve muhalefette kargaşalar gözlenebilir. Devletler arası anlaşmalar yeniden gözden geçirilecek. Mayıs ayında turizm sektörünü yeniden canlandırma projeleri gündeme gelebilir. Yıl boyunca Neptün bizi etkileyecek. Bu yıl şans noktası Türkiyeyi destekliyor. Ülkemiz amaçlarına ulaşacak ve dünya arenasında önemli bir yerde olacak.

FİLİZ ÖZKOL