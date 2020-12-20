Kargoyla gelen mutluluk

Hayata yepyeni bir başlangıç heyecanı ve emsalsiz renkler katan bir yılbaşı daha hızla yaklaşıyor. Yeni bir seneyi, taze umutlar besleyerek keyifle, neşeyle karşılamak herkesin dileği. Bu yıl birlikte olamasak da hediyeleşme geleneğimiz sürüyor. Eve kapanmış çocukları bir kargoyla mutlu etmek gibisi yok. Her yaşa ve her zevke uygun hediye bulmak mümkün. D&R'ın yılbaşı indiremleri de işinizi kolaylaştırıyor.

KİTAP KURTLARINA

Kitap okumayı sevenler için en güzel hediye, hoşlanabilecekleri kitapları bir araya getiren bir hediye paketi hazırlamak olacaktır. D&R, yeni yıla özel kırmızı etiketli yüzbinlerce kitapta 2.'ye %50 indirim fırsatı sunuyor. Yakınlarınız için hazırlayacağınız kitap seçkisinin yanına hoş bir magnet atabilir ya da hediyenizi üzerinde onlara özel birer notla birlikte verebilirsiniz.



AİLECE OYUN

Zengin seçenekleriyle yaratıcılığı besleyen kutu oyunlarının modası hiç geçmiyor. D&R'da yer alan Fast Fun Blokus, Kızmabirader, Tabu XL, Hasbro Monopoly Junior gibi oyunlar, birlikte geçirilen yeni yıl akşamına neşe katıyor.



NOSTALJİ TUTKUNLARINA

Nostalji tutkunlarının çok hoşuna gidecek ve eski plaklarını dinleyebilecekleri pikaplar, manevi bir değer taşımasıyla da asla unutulmayacak hediyeler arasında yer alıyor. D&R'da yer alan Lenco Classic Phono TT-34 Ahşap Pikap ile yeni yıl mutluluğunu müzikle tamamlayabilirsiniz. Plak formatında satışa sunulan müzik albümleri de nostalji seven yakınlarınızın unutamayacakları yılbaşı hediyeleri arasında başı çekiyor.



MÜZİĞİN EN KALİTELİ HALİ

D&R'DA bulabileceğiniz JBL CLIP 3 Bluetooth Speaker IPX7 Beyaz ile müziğin tadını nerede olursanız olun çıkarabilir, anı en iyi şekilde yaşayabilirsiniz. Wireless özellikli kulaklıkları da özel bir yılbaşı hediyesi olarak tercih edebilirsiniz. D&R'da yer alan Jabra Elite 65T ve Sennheiser Momentum2 kablosuz kulaklıklar müziğin en kaliteli halini sunuyor.



KÜÇÜK BİR SÜS

Sevdiklerinizle 2021'e girerken yeni bir seneyi mutlu karşılamanın tadına varın. Yılbaşı ürünleri içerisinden en beğendiğiniz süsleri, balonları, ağaçları ve hediyelikleri hemen seçebilir, hayalinizdeki ambiyansı kolayca yaratabilirsiniz. Çam ağacı, kar küresi, çorap, şapka, çam süsü, kapı çelengi, konik dekor, masa çamı ve tabak kupa gibi pek çok hediyelik ürün seçeneği bulabilirsinz.



TEKNOLOJİ MERAKLILARINA

PEK çok elektronik ürün sayesinde sevdiklerinizin hayatını kolaylaştıracak kullanışlı hediyeler armağan edebilirsiniz. DJI Mavic Mini Fly More Combo, Fuji Instax Mini 11 Sky Blue Bundle Box ve Foxshot Fc-01 Mini Aksiyon Kamera'dan birini onlar için alabilir, yıl boyunca eğlenceli hallerini izleyebilirsiniz. Bu yılın gözde teknolojik ürünlerinden Anker Nebula Mars II Pro 500 ANSI Lümen Akıllı Taşınabilir Tv Box Projeksiyon

Cihazı&Hoparlör ile özellikle anne adayları için harika bir seçenek olan 59S T5 Ultraviyole - UVC Çok Fonksiyonlu Sterilizasyon Cihazı da D&R'da sizi bekliyor!

KULLANIŞLI VE KİŞİYE ÖZEL

Kırtasiye bölümü içerisinde yer alan; ajanda, kalem, not defteri, kitap ayracı gibi ürünleri de kullanışlı birer yılbaşı hediyesi olarak düşünebilirsiniz. D&R'da sunulan Le Color Ajanda, 2021'in her anında sevdiklerinizin aklına gelmenizi sağlıyor.