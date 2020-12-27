Sadece kendiniz ve aileniz için hazırlanın

Sofranızın ortasına meyvelerle hazırladığınız minnoş bir yeni yıl ağacı kondurabilirsiniz. Meyveleri çam ağacı şekline getirebilmek için en alta geniş ve sağlam bir armut yerleştirin. Armudu ikiye kesip düz kısmını tabağa doğru koyun ki çam ağacınızın kökleri sağlam olsun. Armudun üzerine ise ister havuç gibi uzun ve sağlam tek bir meyveyi kürdanla sabitleyin isterseniz de doğrudan kürdanları kullanarak dilediğiniz meyvelerle şekil vermeye başlayın. Burada dikkat etmeniz gereken, temeli için armut ve havuç gibi sert ve sağlam durabilecek meyve sebzeler kullanmanız olmalı. Örneğin, eğer sadece uzun olduğu için muz kullanırsanız, muzun yumuşaklığı nedeniyle ağacınız daha siz yaparken yığılacaktır.



Portakalları karanfillerle süsleyip birkaç çam dalı ve kozalaktan da yardım alarak şık süslemeler yapabilirsiniz. Karanfillerle süslenen portakallar, sofraya hoş bir koku da sağlayacağından yılbaşı sofranızın havası misler gibi olacaktır.



Mumlarla süsleyebileceğiniz sofrada peçetelerin üzerine gerçek ya da yapay kokina dalları koyabilirsiniz. Kırmızı taneleri ve yeşil yapraklarıyla yeni yıl zamanının en aranan, en sevilen çiçeği olan kokinalar, sofra dekorasyonuna en uygun malzeme.





Dilerseniz gerçek kokinalar alarak, dilerseniz yeni yıl zamanı hemen her yerde bulabileceğiniz yapay kokinalardan faydalanarak sofranızı bir anda sade ama bir o kadar da şık bir yeni yıl masasına dönüştürebilirsiniz.



Kış meyvelerini şık bir servis tabağı içinde sunabilir, ortalarına mum koyarak hafif bir turunçgil kokusunun yayılmasını sağlayabilirsiniz.



Yılbaşı sofrası kırmızı ağırlıklı olacak diye bir kural yok tabii. Dilerseniz limon, portakal, mandalina gibi kışın ayrı bir sevdiğimiz meyveleri doldurun güzel bir kaseye, koyun sofranın orta yerine. Yemekler yenip kaldırıldıktan sonra bile dursun. Hem özel bir dekor olsun hem de canı isteyen gidip gelip yiyebilsin.



Servis tabağının orta yerine, meyvelere zarar vermeyecek şekilde mum da yerleştirirseniz, gece ilerledikçe hafif bir turunçgil kokusu da yayılmaya başlar.



Yılbaşı sofrası kırmızı ağırlıklı olacak diye bir kural yok tabii. Dilerseniz limon, portakal, mandalina gibi kışın ayrı bir sevdiğimiz meyveleri doldurun güzel bir kaseye, koyun sofranın orta yerine. Yemekler yenip kaldırıldıktan sonra bile dursun. Hem özel bir dekor olsun hem de canı isteyen gidip gelip yiyebilsin.



Yılbaşı bereketle gelsin diye sofranızı nar ve yeşil yapraklarla da süsleyebilirsiniz. Hem oldukça kolay hem de pek bir sevimli.



Beyaz kalın keçeler ve çöp şiş çubukları ile sevimli çam ağaçları hazırlayabilirsiniz. Beyaz keçeleri büyükten küçüğe doğru kesin ve çöp şiş çubuklarına çam ağacı şeklinde geçirin. Çubukların dik durabilmesi için mantar tıpa ya da farklı bir malzeme kullanabilirsiniz.



Sofranızı toplayacağınız kozalaklarla yılbaşı akşamına uygun bir hale getirebilirsiniz. Ağaçlardan yerlere dökülen irili ufaklı kozalakları toplayıp ufak dokunuşlarla güzelleştirerek sofranızın baş tacı haline getirebilirsiniz.





Sandalyelerinizi de kozalaklarla yılbaşı akşamı için daha süslü bir hale getirebilirsiniz. Topladığınız kozalakları isterseniz boyayarak isterseniz doğal halleriyle kullanarak o akşamki dekorasyonuna uygun kurdelelere bağlayın. Ardından kurdelelerle sandalyeleri giydirin. Sofranız tümden renklensin.



Kitaplarınızı yılbaşı süslemesi için değerlendirebilirsiniz. Sadece yılbaşı akşamı için canlı bir bitki alıp sonrasında ona yeterli ilgiyi göstermemek yerine çoktandır okuduğunuz, bir köşede bekleyen kitaplarınızla nefis dekorasyonlara imza atabilirsiniz. Üstelik en az bu süslemeye koyduğunuz kadar kitabı yeni yıl içinde okumak gibi hedefler koyarsanız dekorasyonunuz çok daha eğlenceli ve anlamlı olur.



Bardak ile küçük yeni yıl süsleri ve mumlarla sevimli ve şık şamdanlar yapabilirsiniz. Kadeh şeklindeki bardakların içine çam ağacı ya da geyik gibi kış deyince akla ilk gelenlerden olan minik yeni yıl süslemelerini ters bir şekilde koyun ve bardağın ağzını küçük bir kağıt yardımıyla kapatın. Bardağı ters çevirdikten sonra taban tarafına mumlarınızı yerleştirin. Sevimli şamdanlarınız hazır.

MELİH DEMİRTAŞ