Ameliyatsız estetik yılı

Yeryüzünde yüz veya beden formunu şekillendirmeye ya da değişik göstermeye çalışan tek organizma insanoğludur. Bunu, ya özbenlik duygusunu güçlendirerek kendini iyi hissetmek ya da toplum içerisinde beğeni algısı sağlamak suretiyle kabul edilebilirlik seviyesini yükseltmek adına yapmak isterler. Her şeyde olduğu gibi, yüz ve vücut estetiğinde de her yılın trend uygulamaları değişkenlik gösteriyor. Peki, 2021 yılında, kitleleri estetik-kozmetik cerrahi merkezlerine yönelten en popüler uygulamalar ne olacak? Bu yılın estetik modasında listenin başında yer alması muhtemel uygulamalar neler?İşte cevaplar...

FRANSIZ ASKISI, AMELİYATSIZ YÜZ GERME

Ameliyatsız yüz germe olarak ismini sıklıkla duyduğumuz Fransız askısı, silikon kaplı polyester ipler kullanılarak dinamik bir şekilde yüzün sarkan kısımlarını eski yerine getirmek ve daha genç bir bakış sağlamak adına sıkça yapılan bir işlem. Genel anestezi gerektirmiyor olması ameliyat olmaktan korkan veya çekinen hastalar için mükemmel bir alternatif sunuyor.



BBL KALÇA ŞEKİLLENDİRME

Jeniffer Lopez, Kim Kardashian gibi estetik ikonlarının milyonları sürüklediği bu cerrahi uygulama, latin ırkı tipi kalça estetiğini son yıllarda çok ön plana çıkardı. Bu işlemde esas amaç popoların dik ve dolgun görünmesini sağlamak. Bu amaçla öncelikle bel kavsi, yağ alma yöntemi ile belirginleştirilip inceltilirken, liposuction veya lipoliz yöntemleri ile alınan yağlar poponun arzu edilen kısımlarına verilmek suretiyle hacimli ve daha diri estetik bir görüntüye kavuşuyor. Ülkemiz bu ameliyat için yurt dışından gelen kadınların gözdesi durumunda. En azından 2021 senesinde de bunun değişmesi zor gibi duruyor.



RİNOPLASTİ VE AMELİYATSIZ MODİFİKASYONU; LİKİD RİNOPLASTİ

Yıllardır yüz estetiğinin şüphesiz en favori uygulaması burun estetiği. Yüzün tam merkezinde yer alan burnun cerrahi yöntem ile şekillendirilmesi, kişinin özgüvenini yükselten bir uygulama olarak yıllardır en sık yapılan işlemlerden birisi. Ancak son bir kaç yıldır 'ameliyatsız burun estetiği' olarak tabir edilen dolgular veya ip askılama yöntemi ile burun şeklinin geçici olarak iyileştirilmesini sağlayan uygulamalar hastaların estetik cerrahi merkezlerinin yollarını aşındırmalarına sebep oldu ve bu 2021'de de devam edecek gibi görünüyor.



V-FACE HOLLYWOOD YÜZ; İNCE UZUN YÜZ FORMU

Sürekli medyada herkesin takibinde olan ünlülerin de tetiklemesiyle, daha ince ve uzun 'V' şeklinde yüz hatları 20. yüzyılda dolgun yüz hatları isteyen bayanlara nazaran 21.yy'da özellikle son birkaç yıldır kitleler halinde insanların bu yüz görüntüsü modasına ulaşma arzusu doğurdu. Bu bağlamda, üst yüzü belirgin ama aşağıya doğru daha ince hatları belirgin işlem kombinasyonları sıklıkla uygulanıyor. Elmacık kemiği ve çene ucu dolguları, bişektomi denilen yanak yastıkçığının alınması, masseter botoksu ve çene hatlarını belirginleştiren jawline dolguları bu amaçla yapılan işlemler listesinin yine başını çekecek.



AÇIK ARA HER SENE LİSTENİN DEĞİŞMEZİ; BOTOKS

Yüz kaslarının anatomisini iyi bilen ellerde yapılan botoks uygulamaları, halen yaş almanın yüzde oluşturduğu olumsuz etkileri gidermek, frenlemek hatta geriye çevirmek adına en etkili silahlardan birisi. Uygulamanın basit bir ofis prosedürü oluşu, güvenli oluşu ve gözle görünür bir değişime yol açması, botoksun büyük kitlelerin sıklıkla talep ettiği işlem olmasını sağlıyor. Migren botoksu kronik başağrılarına iyi geldiği gibi, aşırı terleyen hastalara yapılan terleme botoksu ve diş sıkma problemi olan hastalara uygulanan masseter botoksu da uygun bireylerde nefis tedaviler.



AMELİYATSIZ ESTETİK

Bunların yanı sıra, ameliyatsız estetik işlemlerde; değişik yüz dolgu uygulamaları, gençlik aşıları, mezoterapiler, lazer ve leke tedavileri, kök hücre uygulamaları yine yerli ve sağlık turizmi için gelen yabancı hastaların gözdesi olacak.



KLASİKLERE DEVAM

Ameliyatlı işlemlerde ise her zamanki gibi silikon protez ile meme büyütme, yüz ve boyun germe, vücut şekillendirme, göz çevresi estetiği, annelik estetiği gibi cerrahi prosedürler 2021 de çok talep edilen ve yapılan işlemlerden olmaya devam edecekler gibi görünüyor.

BURCU ILGIN