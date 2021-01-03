Minimalizm gözden düşüyor özgünlük ve yerellik yükseliyor

GRANDMILLENIAL TARZI

Eski moda el sanatlarından bahsetmemiz gerekirse; tıpkı podyumda olduğu gibi çiçekler, pötikareli baskılar, kabarık kollar ve fırfırlar; ev dekorasyonunda da mikro çiçekler, hasır ve kamış mobilyalar, antikalar, saçaklar ve duvar kağıtları Grandmillennial tarzı olarak bilinen yeni trend sayesinde hayatımıza geri döndü.



SARI TONLARI

Hardal sarısı ve yoğun sarılar, 2021 dekorasyonunda trend olması beklenen renklerden. Vitamin sarısından hardal-limon sarısına kadar, sarının tüm tonları 2021 dekorasyonu için dikkat çekici unsurlardan.



KOYU RENK MUTFAKLAR

1980'lerin ortalarından bu yana, çoğu çağdaş mutfak beyaz renkte dekore edilmiştir. Dolaplar, tezgahlar ve mutfak adaları genellikle açık tonlarda seçilmiştir. 2021'de bu durumun değişmesi bekleniyor. Koyu renkli ahşap dolapları kullanmanın, 2021 trendlerine ayak uyduracağını söyleyebiliriz.





SANATI DUVAR KAĞITLARI

Çin sanatının motiflerinden esinlenilmiş panoramik ve büyük boyutta duvar kağıdının 2021 için etkileyici bir trend olması bekleniyor.



BÜYÜK BOYUTLU FAYANSLAR

2021'de geniş formatlı karolar her zamankinden daha popüler olacak. Banyo için metro fayanslarını hala gerçekten sevsek bile, 2021'de trend geniş formatlı fayanslarda. Banyoda bir spa atmosferi yaratmak için zeminde ve duvarlarda aynı döşeme biçimi kullanılabilir.



ARTİSAN DEKORASYON

Benzersiz tasarım öğeleri ile el işçiliğini ve bilgi birikimini öne çıkaran dekoratif bir diğer trend ise artisan dekorasyondur. 2021 yılında özellikle mutfak ve tekstil ürünleri ile iç mekanımıza davetkar bir hava katar. Artık hepimiz tasarımcılar tarafından yapılmış el yapımı benzersiz parçaları evimizde görmek istiyoruz. Bu parçaları açık bir duvar rafında, vitrinde veya tezgahta sergilenecek dekoratif öğeler olarak da kullanabiliriz.



ÇOK AMAÇLI DEKORLAR

Çok işlevli mobilyalar 2021 için güçlü bir trend olacak. 2021'de mobilyalar, hem şık hem de çok işlevli olacak. Mobilya üreticileri, dekoratif ve pratik aksesuarlarla yerden tasarruf sağlayan mobilyalar sunarak yeni yaşam tarzlarına ve küçük kentsel alanlara uyum sağlayacak.



80'LER RENKLERİ

80'lerin stil renklerinin, 2021 dekorasyon trendi olarak geri dönüşü popüler olmasını beklediğimiz konulardan. Örneğin açık yeşil, gittikçe daha moda olarak vazo veya tabak gibi dekoratif objelerde yerini alabilir.



AFRO DEKOR TRENDİ

2021'de desenler, malzemeler ve renkler aracılığıyla giderek daha fazla ortaya çıkacak. 2021 koleksiyonları için büyük dekorasyon markalarının bundan ilham alacağını söyleyebiliriz. Juju Hat'lar, duvarları süslemek için modaya oldukça uygundur. Gelecekte yerel tasarımcılarla yapılan kapsül koleksiyonları ile Afrika'dan ilham alan yeni tasarım koleksiyonlarını bekleyebiliriz.





VİNTAGE VE KIVRIMLI MOBİLYALAR

2021'de yuvarlak şekiller, eski esintiler ve Art Deco içeren kavisli mobilyaların daha popüler olması bekleniyor. 2021 için güçlü ve yeni bir iç dekorasyon trendi, Art Deco stilinden ve vintage dünyasından ilham alıyor. Bu tarz içinde, mobilya trendi kıvrımlı ve sarmalayıcıdır.

DUVAR DOKUMALARI

Yükselişte olacak bir diğer duvar dekorasyonu duvar dokumasıdır. Evine ve duvarlarına karakter katarak bir alanı yenilemenin harika bir yoludur. Duvar dokumacılığı 2021'de kesinlikle popülaritesinin zirvesine ulaşacak. Askılı dokuma perdeler, makrome duvar askıları, el dokuması duvar halıları ve benzerlerinin bu sezon büyük bir talep görmesi bekleniyor.



MAKSİMALİST MOBİLYALAR

Maksimalizm, 2021'de amiral gemisi bir dekor trendi olma yolunda ivmesini sürdürüyor. Yuvarlak kıvrımlar ve şaşırtıcı derecede güçlü cesur renkler ile şekilli mobilyalar, oturma odasında maksimalist bir dekor tarzı oluşturur.

MELİH DEMİRTAŞ