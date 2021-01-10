Hem ekonomik hem dekoratif raflar

Oturma odasından yatak odasına, banyodan mutfağa, çocuk odasından koridora dek raflar hayat kurtarıcıdır. Hem depolama alanı hem de duvar dekorasyonu için kullanılan rafları farklı kılmak için kendiniz de yapabilirsiniz. Küçük objeler, kitaplar, koleksiyonlar, oyuncaklar... Hepsi rafların en güzel konukları... Raflar, depolama alanı sağlarken aynı zamanda yaşam alanlarını da şık bir hale getirir, duvar dekorasyon fikirleri oluşturmakta önemli unsurlardır. Peki, düşük bütçelerle, elinizdeki malzemeleri kullanarak farklı rafları hayata geçirmek ister misiniz? Öncelikle elinizde olan malzemeleri kullanmanızı öneririz. Sadece kullanmadığınız materyallere biraz daha alıcı gözle bakmalısınız. Örneğin eski kutular, merdiven, sandık, kaykay, çekmeceler, sepetler... Raf formunu alabilecek düzlükte ve büyüklükte tüm malzemeleri çöpe gitmekten kurtarabilirsiniz. Böylelikle hem çevreye katkı sağlamış hem de sadece sizin evinizde olabilecek bir mobilyaya sahip olmuş olursunuz. İşte harika kendin yap raf fikirleri...