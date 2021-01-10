Her yılın 20 gecesi şimşek avında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şimşek ve yıldırımları fotoğraflayan gazeteci ve foto muhabiri Mehmet Can Meral, zor şartlarda saatlerce nöbet tutuyor. Meteorolojik tahminleri takip eden Meral, Ege Denizi'ni aydınlatan şimşek ve yıldırımları ustalıkla ölümsüzleştiriyor. Meral'in Bodrum manzarasıyla birlikte kadrajına aldığı şimşek ve yıldırım fotoğrafları, çok sayıda beğeni ve tebrik alıyor. Kış aylarında yıldırım ve şimşek avcılığı yapan Meral, bu alanda çekim yapmak için öncelikle hava durumunu iyi takip etmenin ve zor hava koşullarından, yıldırım ve şimşekten korunmanın önemine dikkat çekiyor. Yılda ortalama 20 gece yıldırım ve şimşek çektiğini ifade eden Meral, doğanın muhteşem gücünü ve o enerji boşalmasını yakalamanın eşsiz bir duygu olduğunu belirtiyor"

VOLKAN YILDIZ