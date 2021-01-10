Yasemin yağı ile ruhunuzu ve cildinizi besleyin

DÜZENLI BAKIM

Yasemin yağının cilt kanseri üzerindeki etkisi büyüktür. Cilt bakımında düzenli olarak kullanıldığında kansere karşı cildi korur. Kanser tedavisine yardımcı olarak kullanılması önerilen yasemin yağı, kanserli hücrelerin yayılmasını engeller.



TER KOKUSUNU GİDERİR

Hoş kokulu yasemin yağının terleme problemini çözme gücü vardır. Eğer ter kokusuyla başınız dertteyse gece uykudan önce koltuk altı bölgesine yasemin yağını sürebilirsiniz. Ter bezlerini kontrol altına alır ve ter kokusunun oluşmasını önler.



LEKELERİ TEMİZLER

Yasemin yağı cilde faydaları sayesinde cilt lekelerini iyileştirecektir. Cilt üzerinde oluşan güneş lekelerini ve sivilce izlerini düzenli kullanımda yok eder. Her sabah ve akşam masaj yoluyla yasemin yağını lekelerin üzerine sürün ve düzenli şekilde kullanmaya özen gösterin. Kısa zamanda lekelerin beyazladığını göreceksiniz.



İYİLEŞTİRİR

Yasemin yağı iltihaplanmış ve kesik yaraları iyileştirme gücüne sahiptir. Morluk ve kızarıklık olan yaralar için masaj yoluyla kullanmanız önerilir. Birkaç kullanımdan sonra yaraların kapandığını ve hücrelerin yenilendiğini görebilirsiniz.



HORMONLARI UYARIR

Yasemin yağı afrodizyak bir yağdır. Hormonları uyaracak kadar etkili bir kokusu vardır. Kadın ve erkeklerde üreme hormonlarının sağlıklı çalışması için yasemin yağından aromaterapi uygulanması önerilir.



SPOR ÖNCESI

Spor öncesinde vücudunuza yasemin yağı sürerseniz kas ve eklem ağrılarının önüne geçebilirsiniz. Yorgun geçen günlerde yasemin yağıyla aromaterapi yapabilirsiniz. Böylece kasların gevşemesine yardım ederek ağrıları dindirir.