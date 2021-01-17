Doğru aydınlatma ile enerjinizi yükseltin

IŞIĞIN TONU ATMOSFERİ TAMAMEN DEĞİĞTİRİR

Işıklandırmadaki ampullerin rengine dikkat etmek, istediğiniz ambiyansı yaratmak için yapmanız gerekenlerin başında geliyor. Işık kaynağının tonu ortamın modunu değiştirmek için çok önemlidir. Beyaz tonlar daha fazla ışık geçirgenliği sağlayabilir ancak daha soğuk tonlar yaratabileceğini de unutmayın. Sıcak beyaz, soğuk beyaz ve gün ışığı tonları arasındaki farklar bir odanın verdiği hissi tamamen değiştirebilir. Sarı, kırmızı gibi tonlar ise ışığa hafif renk verecek, atmosferi daha sıcak hale getirecektir. Farklı odalarda bu tonları deneyip, kullanım amaçlarına göre en iyi olana karar verebilirsiniz.



AÇIK RENK PERDELERLE AYDINLIK VE PARLAKLIK HİSSİ

Kasvetli havaların etkisini azaltmak için aydınlatmanın yanında perde, koltuk örtüsü gibi tamamlayıcı dekorasyon ürünlerinde yapacağınız seçimler de önemli. Bu kumaşlarda tercih edeceğiniz açık renkler odada daha aydınlık ve parlak bir etki yaratacaktır. Doygun ve koyu renkli kumaş seçimleri ise gün ışığını hapsedip daha karanlık ve yorucu bir ortam oluşmasına sebep olabilir. Ayrıca, dışarıdan gelen doğal ışıktan maksimum seviyede faydalanabilmek için perdeleri pencerenin kenarlarında tutmayı unutmayın.



AYNALARDAN VE PARLAK YÜZEYLERDEN FAYDALANIN

Bir odadaki ışığı yansıtmak için aynalar harika bir seçimdir. Ayna yerleştirdiğiniz bir duvar odaya iki kat büyükmüş izlenimi verebilir. Büyük aynaların bütçenizi aşabileceğini düşünüyorsanız, odanın stratejik köşelerine yerleştireceğiniz parlak kristalli veya aynalı objeler ile benzer bir etki yaratabilirsiniz



KARANLIK KÖSE BIRAKMAYIN!

Oturma odalarında ışığın erişmediği, loş gözüken bir nokta mutlaka vardır. Doğal ışık azaldığında bu alanlardan verim almak neredeyse imkansızlaşır. Bulunduğunuz ortamı daha samimi ve konforlu hale getirmek için bu köşelere yerleştireceğiniz bir ışık kaynağı etkili bir çözüm olacaktır.



CANLI RENKLERLE HAREKET KATIN

Bu, üstünde çok düşünülecek bir konu gibi gözükmese de, renklerin insan psikolojisi üzerinde etki yarattığı uzun süredir kabul ediliyor. Soft renkler yerine aksesuarlarda ya da belirli duvarlarda kullanabileceğiniz dikkat çekici renkler modunuzu yüksek tutmana yardımcı olacak.

MELİH DEMİRTAŞ