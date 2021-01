Hafta sonu kısıtlamaları çok tehlikeli!

Diyetisyene gitmek lezzetli ve albenili yiyeceklere karşı koymak ve buna karşılık doğru beslenmeyi öğrenmek için bizi motive eden bir yöntem. Özellikle de evde kalıp bol bol mutfağa girdiğimiz dönemde motive olmaya çok ihtiyacımız var. Ancak her şeyde olduğu gibi diyette de online sisteme geçtik. Uzman Diyetisyen Burcu Akdoğan'a 'Online diyet nasıl oluyor?' diye sorduk. Akdoğan, online sistemin avantaj ve dezavantajlarını anlattı...



● Online diyet nasıl oluyor? Yüz yüze görüşmeden farkı nedir?

Online diyet aslında yüz yüze görüşmeyle aynı mantık üzerinden ilerliyor. Danışanlarla yüz yüze görüşmek yerine çeşitli video call uygulamaları ya da telefon aracılığıyla yaklaşık 30 dakika süren görüşmeler yapıyoruz. Sonra da yapılan görüşme üzerine düzenlediğim yeni beslenme programını mail ya da yine çeşitli uygulamalar aracılığıyla danışanıma iletiyorum.





● Avantajları neler?

Online diyet eskiden özellikle; yoğun çalışan insanlar, küçük bebeği olan anneler, sık seyahat eden ya da başka bir ilde ikamet eden insanlar için bir avantajdı. Evinizden çıkmadan, iş çıkışı trafiğine girmeden hizmet almak istediğiniz diyetisyene ulaşmak anlamına geliyordu. Şimdi pandemi döneminde herkes için bir avantaja dönüştü.



KENDİ TARTISINI KULLANIR

● Dezavantajları neler?

Biliyorsunuz ben de dahil olmak üzere bir çok meslektaşım, yüz yüze görüşmelerde danışanın kilosunu ölçmek için biyoelektronik empedans cihazlarını kullanıyor. Bu cihazlarla aldığımız ölçümler sonucu kişinin vücudunda ne kadar yağ var, kas var, ödem var bilme imkanımız oluyor. Bazen danışanın kilosunun sayısal olarak aynı kalmasına rağmen, yağ verip, kas aldığını ya da dönemsel olarak ödeminin olduğunu görebiliyoruz. Online diyette kişi evde kendi tartısını kullandığı için bu gibi durumlarda demoralize olma olasılığı daha yüksek oluyor.



● Kaç görüşme yapıyorsunuz?

Bu aslında danışana ve diyetisyene kalmış bir karar. Görüşme sıklığı ihtiyaca ve belirlenen beslenme planına göre şekilleniyor. Ben daha sıkı bir dialog kurabilmek adına haftada bir görüşmeyi tercih ediyorum. Ama bazı danışanlarım 15 günde bir görüşüp daha fazla fark görmek istiyorlar. O zaman o şekilde ilerliyoruz.



● İstedikleri zaman sizi arayıp danışabiliyorlar mı?

Ben danışanlarımla görüşme günlerinin dışında da iletişim halinde olmayı seviyorum. Bu kişisel bir karar. Gelen mesajlara ya da aramalara o an müsait değilsem bile kısa sürede dönmeye çalışıyorum. Çünkü özellikle diyetin başlarında çok normal olarak insanların aklında bir sürü soru olabiliyor. Hayat tarzını değiştirmek kolay bir şey değil.



EN ETKİLİ MOTİVASYON

● Ölçümleri nasıl yapıyorsunuz?

Online çalışacağımız zaman danışanlarımdan sabah aç karnına, tuvalete girdikten sonra, hafif kıyafetlerde tartılmalarını rica ediyorum. Her ölçüm gününde, aynı tartıyı ve benzer kıyafetleri kullandığımızda doğru sonuçlar elde ediyoruz. Ayrıca mezura ile karın, basen, bacak ve kol ölçümleriyle değişim gözlenebilir.





● Motive etmek için ne gibi yöntemler kullanıyorsunuz?

En etkili motivasyon kişinin aldığı sonuçlar oluyor aslında. Tabii ki mesajlarla, telefonla iletişim halinde oluyoruz. Ama bunların hiçbiri insanları daha önce giyemedikleri bir kıyafeti giymek ya da kan tahlillerinde düzelmeleri gözlemlemek kadar motive etmiyor. Bu yüzden diyetin ilk günleri en zor günler oluyor.



● Gerçekten faydası oluyor mu?

Tabi ki, kişi sağlıklı beslenmeye karar verdikten sonra görüşme şeklinin başarıya çok büyük etkisi olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta aktarılan aynı bilgi. Yüz yüze görüşmeleri çay, kahve eşliğinde daha uzun sürelerde yapabiliyorduk. Bu yüzden sosyal açıdan daha doyurucu oluyordu.



RİSK GRUBUNDAKİLERE

● En çok kimler tercih ediyor?

Şu anda kronik rahatsızlığı olan insanlar daha büyük risk altında oldukları için yüz yüze görüşmedense online görüşmeleri tercih ediyorlar. Küçük çocuğu olup sınırlamalardan dolayı dışarı çıkamayan veya emziren anneler de aynı şekilde online diyeti daha fazla tercih ediyorlar.



● Pandemi döneminde diyet yapmak isteyenlerin sayısı arttı mı?

Bu soruya bireysel cevap verebilirim. Mart ayındaki birinci pandemiden sonra yazın da gelmesiyle birlikte yoğun bir ilgi olmuştu. Ama pandeminin ikinci kısmında bu sürecin tam sonunun bilinememesi ve sürekli evde olmak zorunda olmak moral bozukluğu yaratmaya başladı. Bu da kalorili yiyeceklere olan düşkünlüğü artırıyor.



ABUR CUBUR STOĞU YAPMAYIN

Bazı püf noktaları vermek gerekirse ne söylersiniz?

Burada en önemli aşama market alışverişi bence. Çünkü özellikle hafta sonu yasakları için markete gidildiğinde birçok insan abur cubur stoğu yapıyor. Hareket edilemeyen bir zaman aralığında üst üste paketli yiyecekler tüketmek doğal olarak kilo alınmasına yol açıyor. Yine aynı şekilde sağlıklı olsa da porsiyon kontrolü kaçırmamamız gereken kuruyemişler, meyveler gibi besin gruplarına dikkat etmeliyiz. Özellikle hafta sonu hafta içine göre bir tık daha alınan kaloriyi düşürmekte fayda var.



C VİTAMİNİNİN FAZLASININ FAYDASI YOK

● Pandemide nasıl beslenmeliyiz?

Pandemi döneminde de aslında cevap yine sağlıklı ve dengeli beslenmek. Bağışıklığımızı güçlü tutmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bu dönemde tek tip beslenmekten kaçınmalıyız. Mevsim sebzeleri ve meyveleri ile mümkün oldukça beslenmemizi renkli ve çeşitli tutmakta fayda var. Diğer bir değinilmesi gereken konu kontrolsüz vitamin-mineral takviyesi yapılması. Özellikle D ve C vitaminlerinin kullanımında son dönemde patlama yaşandı. D vitamini vücutta depolanırken, C vitamini depolanmaz. Yani vücudunuzda ne kadar D vitamin olduğuna baktırmadan sürekli bir takviye yaparsanız bir birikime neden olursunuz. C vitaminini de ihtiyaçtan fazla almanın bir faydası yok, depolanmadığı için idrarla dışarı atılır. Çok aşırı tüketimleri sağlık sorunlarına yol açar.



KARBONHİDRAT KARBONHİDRATI ÇAĞIRIR!

Vakit bolluğundan mutfağa verdik kendimizi. Yeme isteğini nasıl engelleriz?

Fazla miktarda tüketilen karbonhidrat, yine karbonhidratı çağırır. Beyaz undan ya da basit şekerden zengin besinleri tükettiğinizde kan şekeri hızla yükselir ve hızla düşer. Bunun sonucunda siz tekrar bir açlık ve karbonhidrat tüketme isteği duyarsınız. Hamur işi yapmayı seviyorsanız tam buğday, çavdar, yulaf unu gibi glisemik indeksi daha düşük unları kullanıp, bu ürünlerden yaptığınız yiyecekleri 1 dilim peynir, 1 bardak ayran ya da süt gibi bir protein kaynağıyla beraber tüketirseniz, kan şekeriniz daha yavaş yükselip daha yavaş düşer. Bunun dışında sadece sebzelerden yapılan karnabahar pizzası, kabak spagetti, kabak mücver gibi seçenekleri deneyebilirsiniz.

BURCU ILGIN