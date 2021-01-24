Duvar çıtalarıyla evinize boyut katın

GEOMETRİK DÜZEN

Çıtaların duvarda geometrik bir düzen ve desen yaratacak şekilde organize edilmesi ile elde edilir. Çıtalar, diğer duvar çıtası modellerinde olduğu gibi duvarların belirli bölgelerine sıralanmak yerine tüm duvarı kaplayacak şekilde uygulanır. Bu duvar çıtası uygulamasının sonsuz tasarım ve desen opsiyonu sunduğunu unutmamalısınız. Daha sade organizasyonlar yapabileceğiniz gibi gösterişli desen düzenlemeleri de meydana getirebilirsiniz.



GÖRÜNÜR BİR ETKİ İÇİN MOTİFLİ ÇITA

Motifli duvar çıtaları, duvar çıtası uygulamasının dekorasyonda en gözle görülür etkiyi yaratan modeli diyebiliriz. Ev dekorasyonuna görsel zenginlik ve doku kazandıran üç boyutlu bir bezeme uygulaması yapmak, motifli duvar çıtaları ile mümkündür. Motifli duvar çıtalarını alışılagelmiş kullanımındaki gibi klasik dekorasyon tarzına ya da ilginç bir kontrast yaratmak için modern dekorasyon tarzına adapte edebilirsiniz.



MODERN VE MİNİMAL GÖRÜNÜM İÇİN DÜZ ÇITALAR

Duvar çıtası uygulamasının en popüler seçeneği olan düz duvar çıtaları, neredeyse bütün dekorasyon tarzlarına uyum sağlayabilir. Özellikle modern ve minimal dekorasyon stilleri için duvar dekorasyonlarında düz duvar çıtası kullanımına rastlamak mümkün.





KALIN ÇITALARLA DOĞAL VE DERİN BİR ATMOSFER

Özellikle ahşap malzeme ile üretilen kalın duvar çıtası uygulamaları, duvarda hoş bir desen yaratır ve hafif bir doku oluşturur. Profillerin görünümü ince çıtalar biçiminden ziyade kalın paneller şeklindedir. Modern ve minimal dekorasyon stillerinde çokça tercih edilen kalın duvar çıtası uygulamaları, bulundukları odaya doğal ve derin bir atmosfer kazandırır.



FARKLI DUVAR ÇITASI KOMBİNASYONLARI

Duvar çıtası uygulamasında sıklıkla tercih edilen bir diğer düzenleme ise farklı duvar çıtası modellerini bir arada tercih etmektir. Duvar çıtaları genellikle iç içe geçen çerçeveler şeklinde düzenlendiğinden, çeşitli duvar çıtalarını bir araya getirmek dekorasyona görsel zenginlik katan bir yaklaşım olabilir. Bu uygulamada önemli olan nokta, görsel olarak uyumsuzluk yaratmayacak ve bütünlük içinde düzenlenebilecek modeller arasından seçim yapmaktır.





HANGİ ÇITA DAHA AVANTAJLI?

Stropiyer duvar çıtaları, duvar çıtası seçenekleri arasından en pratik ve ekonomik uygulama biçimi olarak karşımıza çıkar. Piyasada pek çok mağazada uygun fiyata bulabileceğin stropiyer duvar çıtalarını evinin duvarlarına kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Beraberinde uygulama kılavuzu da bulunan stropiyer duvar çıtasını, kendinden yapışkanlı özelliği sayesinde zorluk yaşamadan dekorasyonuna dahil edebilirsiniz. Stropiyer çıtaları pek uzun ömürlü olmadığından özellikle duvar çıtası uygulamasını denemek isteyen ama emin olamayan, ekonomik bir uygulama arayan okuyucularımıza tavsiye ederiz.



POLİÜRETAN

Duvar çıtası uygulamalarında sıklıkla kullanılan bir diğer malzeme ise poliüretandır. Yüksek yoğunluklu olmasına rağmen hafif bir malzeme olması, poliüretanın tercih edilirliğini artıran sebeplerin başında geliyor. Su ve neme karşı oldukça dayanıklı olan poliüretan duvar çıtalarının son derece uzun ömürlü bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Stropiyerden dayanıklı, ahşap çıtalardan daha uygun fiyatlı olan bu malzeme, pratik ve dayanıklı bir uygulama için doğru tercih olacaktır.



ALÇI DÖKÜM

Natürel bir malzeme olmasından ve dekorasyona kazandırdığı dokulu görünümden dolayı çokça tercih edilen alçı duvar çıtaları, pek çok dekorasyon stiline uyum sağlayabilir. Yüksek kaliteli bir malzeme olmasına rağmen, diğer çıta malzemelerine kıyasla gözenekli ve heterojen bir yapıya sahip olan alçı bir takım uygulama problemleri yaşanmasına neden olabilir. Yine ağırlıktan kaynaklanan nedenlerle, bu malzemenin sunduğu tasarım ve uygulama seçenekleri oldukça sınırlıdır. Ayrıca renk seçeneklerinin de sınırlı olduğunu söyleyebiliriz çünkü alçının ham ve pütürlü dokusu boya yapmayı zorlaştırır.



MDF VE AHŞAP

Duvar çıtası uygulamaları için tercih edilen standart malzemelerden bir diğeri de MDF ve ahşaptır. Uygun fiyatlı ve hafif olması ile ön plana çıkan MDF, poliüretan gibi kimyasal bazlı malzemelerden daha doğal ve sıcak olması özelliklerinden dolayı çokça tercih edilir. Pek çok olumlu niteliği olan MDF ve ahşap duvar çıtalarının tek olumsuz yanı, sıcaklık değişimlerinden dolayı esneme ve büzülmeye yatkın olmaları ve dolayısıyla zamanla bükülmeleridir.

MELİH DEMİRTAŞ