Şalvarlı şampiyonlar spor salonu istiyor

Denizli'ye 90 kilometre uzaktaki Güney ilçesinin Eziler Mahallesi, çim hokeyindeki başarısıyla adını ülkeye duyurdu. Eziler Mustafa Kaçmaz Ortaokulu öğretmenleri Burak Duman ile Suat Sarı, okuldaki öğrencileri bir yıl önce çim hokeyi ile tanıştırdı. Çim hokeyine merak salan öğrenciler arasından 16 kişilik bir ekip kuruldu.

TARLADAN SALONA

Bazıları tarlada çalışan bazıları hayvanlarını otlatan öğrenciler, işlerden kalan zamanlarında aileleriyle birlikte çim hokeyi antrenmanlarını gerçekleştirdi. Kapalı alanları olmamasına rağmen öğrenciler, beton zeminde güç şartlarda idman yaptılar. İmkansızlıklar içinde hazırlanarak katıldıkları turnuvada Türkiye 4'üncülüğü elde eden öğrenciler, Denizli'nin gururu oldu. Çim hokeyinde hedeflerini şampiyonluk olarak belirleyen öğrenciler, antrenmanları yapabilmek için kapalı spor salonu istiyor.

AİLELERİ İKNA ETTİK

Başarının mimarlarından Beden Eğitimi Öğretmeni Suat Arı, zor hayat şartlarında yaşayan mahallenin çocuklarını çim hokeyine alıştırmanın kolay olmadığını söyledi. Çocukların ailelerini güçlükle ikna ederek çim hokeyi takımı kurduklarını belirten Arı, 'Güney Eziler Hokey' isimli takımda 20'si kız, 19'u erkek toplam 39 lisanslı sporcunun olduğunu ifade etti. Takım olarak katıldıkları turnuvalarda centilmence mücadele ettiklerini dile getiren Arı, "Çim hokeyinde azmimiz gibi centilmenliğimizle de ön plana çıkan bir ekibiz. Katıldığımız yarışmalarda sadece 1 kez yeşil kart gördük. Amacımız ilçede hokey sporunun altyapısını oluşturmak. Antrenman sahasına kavuşup bu alanda daha fazla sporcu yetiştirmek istiyoruz" dedi.

SPOR SALONU İSTİYORUZ

Takımın antrenörü Burak Duman, öğrencilerin spor aşkına hiçbir şeyin engel olmadığını belirterek şunları söyledi: "Sporcularımız antrenmanları halı sahada, beton üzerinde gerçekleştiriyor. Öğrencilerimizin işleri gerçekten zor. Bir yanda dersleri, diğer yanda köy hayatında günlük yaşamda ailelerine destek oluyorlar. Diğer zamanlarda 3 gün antrenman fırsatı oluyor. Çocuklar kapalı alan olmadığından karların üstünde idman yapıyor. Bu onların spor aşkına engel değil. En büyük eksiğimiz spor salonu. İlçeye spor salonu kazandırılırsa, daha iyi başarıların geleceğine inanıyoruz."

TUTKU HALİNE GELDİ

Sporcular ise tam bir çim hokeyi tutkunu oldu. Sporculardan Sabriye Atik, "Haftada dört gün geliyorum. Hokeyi çok seviyorum. Ailemizle bir arada hokeyi oynamak için geliyoruz. Maçlarda çok iyiyiz. Hokey tutkunu olduk. Destek verilirse daha iyisini yapabiliriz" dedi. İmkansızlıklara rağmen pes etmediklerini söyleyen sporcu Ayşegül Su Güneş "Hayvanlara baktıktan sonra idmanlara geliyorum. Sıkıntı oluyor biraz ve alanımız olmadığı için yağmurda karda yapamıyoruz idmanları. Güç şartlarda çalıştık fakat buna karşın Türkiye dördüncülüğünü elde ettik. Amacımız Türkiye birinciliğini elde etmek" diye konuştu. Hokeyin bütün mahallenin tutkusu haline geldiğini belirten veli Şefika Bozdağ, "1.5 yıldır çocuklarımızla birlikte çalışmaya başladık, onlara dayanak olmak için. Daha evvel hiç spor yapmadık. Hepimiz, bütün köy buradayız. Çocuklarımızın daha başarılı olması ve çalışması için salon olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.





Takım kaptanı olan 14 yaşındaki Hatice Pekacar, yeteneği ile takımın önemli gol silahlarından. Çabuk oyuncu eksiltebilen Pekacar, takımın beyni durumunda. 3 çocuktan en küçüğü olan Pekacar, 2 abisinin sporla ilgisinin pek olmadığını ancak ailesinin büyük desteğini gördüğünü belirterek, "Hokey sporuna başladıktan sonra en başta vazgeçmemeyi öğrendim. Sonra da özgüvenimin arttı. İleride milli formamızı giyip beden eğitimi öğretmeni olarak, ben de bize yapıldığı gibi kalplere dokunmak istiyorum" dedi.





Eziler Hokey Kulübünün altyapısında bulunan ve gelecek vadeden isimlerden biri olan Ayşegül, Güneş ailesinin 2 kız çocuğundan biri. Hayvancılık ve tarım ile uğraşan ailesi, Ayşegül'ün antrenmanları kaçırmaması için yoğun iş temposuna rağmen kızlarının takımla çalışması için özveride bulunuyorlar. Gelecekte takımın önemli sporcularından biri olmak isteyen Ayşegül Su Güneş (13) "Spor sayesinde yeni şeyler öğrendik.. İleride Milli Takım'da forma giymek ve veteriner olmak istiyorum" diyerek, geleceğini spor sayesinde daha net şekillendirmiş.

Emine Ay

Takımın forvet oyuncusu Emine Ay, tek vuruş ile gol atma özelliği ile biliniyor. Emine, derslerinden ve antrenmanlarından boşta kalan zamanlarda babası Turgay Ay'a ait büfede çalışıyor. Çay servisi yapıp, bulaşıkları yıkıyor ve ortalığı temizliyor. Sporla uğraşmasının kendisine çok şey kattığını belirten Ay, "Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Beden eğitimi öğretmeni olmak ve spordan kopmamak istiyorum" dedi.

Ailesinin hokey sporu ile ilgilenmesine karşı çıkmasına rağmen, takımda yer almak için ailesini ikna için öğretmeni ile birlikte epey uğraş veren Tuğçe Güneş, güç de olsa amacına ulaştı. 3 kardeşin en büyüğü olan 14 yaşında ki Tuğçe, kardeşi Beyza'ya da rol model oldu ve her ikisi de takımda oynuyorlar. Sporun kendisine pes etmemeyi ve çaba gösterirken, hırsa yenik düşmemeyi öğrettiğini kaydeden Tuğçe, ev işlerinde ailesinin en büyük destekçisi konumunda. Küçük ve büyükbaş hayvanların bakımı onun omuzlarında. Hokey antrenörü olmak isteyen Tuğçe, güçlü fiziği ile etkili penaltı ve faul atışıyla dikkat çekiyor. Beden eğitimi öğretmeni olmak izteyen Tuğçe geleceğin milli sporcusu adayı.

Hatice Çakar

İki çocuklu ailenin bir ferdi olarak, hokey takım sayesinde kendilerinin ve Eziler'in ismini Türkiye'ye duyurmayı başardıklarını anlatan Hatice Çakar, defansta görev alırken, korkusuz ve cesareti ile takımın en güvenilen isimlerinden. Milli takım formasını giymeyi çok istediğini belirten 13 yaşında ki Çakar, ailesinin de gurur kaynağı.

SEBAHATTİN ALP