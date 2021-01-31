Askon’un ulusal kalite yolculuğu

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi, kalite bilincini yaygınlaştırmak ve yeni iş birlikleri geliştirmek için Denizli'de faaliyet gösteren Askon Demir Çelik firması ile UKH (Ulusal kalite hareketi iyi niyet bildirgesi) imzaladı. Kal- Der İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Senem Kılıç, bundan sonraki süreçte hem başarı hem de performans adına önemli kazanımlar elde edeceklerini dile getirdi. Dr. Kılıç, "EFQM'in bir temsilcisi olarak sürekli gelişen kalite süreçlerinin ışığında yeni bir döneme birlikte adım atmış olacağız. EFQM Modeli'nin, ekonominin önemli parçası olan kobiler ve aile işletmelerinde yaygınlaşması şirketlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Bu model, şirketlerdeki verimlilik çalışmalarını destekler şekilde dizayn edildi. Ulusal Kalite Hareketi uzun soluklu bir yolculuktur. Bu süreçte eğitimler ve sizlerle geliştireceğimiz projelerle önemli avantajlar elde edeceksiniz. Rakiplerinizin bir adım önünde olmanız için sizlere her zaman destek olacağız" diye konuştu. Askon Demir Çelik Genel Müdürü Okan Konyalıoğlu'da "KalDer ile başlattığımız EFQM süreci, çeviklik ve dayanıklılığımızı artıracak, uluslararası oyuncu olma yolculuğumuzda bize kuvvet çarpanı etkisi yaratacaktır" diye konuştu.