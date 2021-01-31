Burun estetiğinde çekiç kullanmıyoruz

● ESTETİK BURUN AMELİYATINDAN SONRA BURUNDA AĞRI VE ACI OLUR MU? AMELİYAT SONRASI GÖZLÜK TAKILABİLİR Mİ?

Estetik burun ameliyatından sonra hasta burnunda ağrı hissetmez. Burun ağrısı ya da acısı olmaz. Kemiklere müdahale yapılması ağrı sebebi sanılarak, kemik kırılmadan ameliyat yapılması istenmektedir. Burun kemikleri kırılmaz, özel aletler ile kesilir ve bu işlem ağrı oluşturmaz. Estetik burun ameliyatından 1 hafta sonra yani alçı çıktıktan sonra gözlük takmaya başlanmasında hiçbir sakınca yoktur.



● ESTETİK BURUN AMELİYATINDAN SONRA BURUN DÜŞER Mİ?

Son yıllarda burnu oluşturan her yapıyı ayrı ayrı ele alan çeşitli ameliyat teknikleri gelişti. Bunlar uygulandığında hiçbir hastada burun düşmesi problemi oluşmaz. Ancak burun ucu hareketli bir yapı olduğu için burun ameliyatı sırasında doğru teknikler uygulanmazsa, zamanla yerçekiminin etkisiyle aşağı doğru düşebilir. Estetik olarak hoş bir görüntü oluşturmayıp, nefes alma problemlerine yol açabilir.

● ESTETİK BURUN AMELİYATINDAN SONRA TAMPONLAR ACI VERİR Mİ?

Tampon, burun drenajina izin vermeyip çıkarılırken hastaya acı verir. Bu nedenle son yıllarda silikon splint tercih edilmektedir. Silikon splint, tampona nazaran nefes almaya izin verir ve çıkarılırken de hastaya acı vermez. Silikon splintler, rahatça burun kanamasına yol açmadan çıkartılırlar.



● ESTETİK AMELİYAT RAHAT NEFES ALMAYI DA SAĞLAR MI?

Uzun yıllardan bu yana devam eden uygulamalar sonrası yerleşen yanlış kanılardan biri de nefes almak için burnun içi, estetik olarak güzelleşmek amaçlandığında ise burnun dışının ameliyat edildiği kanısıdır. Artık günümüz modern burun ameliyatları çağında, bu yaklaşım terk edilmiştir. Hem burun içi hem de dış çeperi nefes almada aynı oranda etkilidir.



● GENÇ YAŞTA BURUN AMELİYATI YAPILIR MI?

Estetik amaçlı burun ameliyatları, kızlarda 17, erkeklerde 18 yaşından itibaren yapılmaktadır. Eğer temel şikayet burundan

nefes almakta güçlük ve ciddi burun eğriliği ise, çok daha erken yaşlarda dahi bu ameliyatlar yaptırılabilir.



ERKEKLER BURUN ESTETİĞİ AMELİYATINA NASIL YAKLAŞIYOR?

Erkeklerin estetik burun ameliyatlarına yaklaşımı her zaman kadınlardan farklı olmuştur. Ameliyat olduğu kısmen belli de olsa bir bayan bunu sorun etmez iken, bir erkek için bu durum ciddi bir stres kaynağı olabilir. Erkek ideal burun yapısı kadın ideal burun yapısından farklıdır. Bu kurallara uyan burun şekli bilgisayarda hasta ile beraber tespit edildikten sonra, bire bir ameliyat sırasında uygulanmaktadır.

BURCU ILGIN