Önce stent sonra by pass diye bir sıralama yok

ÖZEL Egepol Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Tokmakoğlu, koroner arter hastalıklarının erişkin ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer aldığını söyledi. Aşırı kilo, hareketsiz yaşam, kontrolsüz şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı ve genetik faktörlerin kalbin kas dokusunu besleyen damarlarda daralma ve tıkanmaya neden olduğunu belirten Prof. Dr. Tokmakoğlu, bu hastalığın en sık görülen belirtilerinin göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı olduğunu bazen de direkt kalp kriziyle kendisini belli ettiğini ifade etti. Prof. Dr.Tokmakoğlu, "Koroner arter hastalığında tedavisinde ilaç tedavisi, balon anjiyoplasti ile birlikte stent uygulaması ve koroner bypass ameliyatları olmak üzere kabul görmüş 3 modern tedavi seçeneği bulunduğu bilgisini verdi.

UZMANA BIRAKIN

Sanılanın aksine tedavide önce stent sonra gerekirse koroner by pass ameliyatı uygulanması gibi bir sıralama bulunmadığını kaydeden Prof. Dr. Hilmi Tokmakoğlu, bu kararın en doğru şekilde uzman hekim tarafından verilmesi gerektiğinin önemini vurguladı. Tokmakoğlu, zamansız yapılan stent uygulamasının kalp damarları yanı sıra ileride yapılması gereken bypass operasyonunu da olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.