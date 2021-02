Yağlı ciltler için ideal beslenme

PROBİYOTİK BESİNLER TÜKETİN

Bağışıklığı güçlendirdiği bilinen probiyotikler aynı zamanda sivilce oluşumunu azaltır. Kefir, boza, ev yapımı yoğurt, ayran, enginar, badem, fındık, soğan, sarımsak, muz ve elma probiyotik açısından zengin besinlerdir.

GLİSEMİK İNDEKSİ DÜŞÜK BESİNLERİ TERCİH EDİN

Glisemik indeksi yüksek olan yiyecekler, kan şekerinin aniden yükselmesine neden olur. Kan şekerinin aniden yükselmesi insülini tetikler. Bu durum sivilce oluşumuna zemin hazırlayabilir. Şeker, beyaz un, patates ve pirinç gibi besinler glisemik indeksi yüksek olan besinlerdir. Tam tahıllı ekmekler, sebzeler ve kuru baklagiller glisemik indeksi düşük besinlere en iyi örnektir.



ÇİNKO ALIMINI ARTIRIN

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; çinko içeren besinler sivilce oluşumunu önleyebiliyor. Çinko, cilt üzerinde olumlu faydaları sayesinde kozmetik sektörünün de radarında. Birçok kozmetik ürünün etiketinde çinkoyu görmek mümkün. Eğer yağlı bir cilde sahipseniz, ayrıca sivilce ve akne sorunları yaşıyorsanız beslenme rutininizde çinko içeren besinlere biraz daha fazla yer vermelisiniz. Balık, mantar, fındık ve soya fasulyesi iyi birer çinko kaynağıdır.



A VİTAMİNİNDEN ZENGİN BESLENİN

A vitamini güçlü bir antioksidandır. Bu vitamini içeren besinlerin cilt dostu yiyecekler olduğunu söyleyebiliriz. Havuç, ıspanak, ahududu, yaban mersini ve kale bitkisi A vitamini bakımından zengin besinlerdir. Bu besinlere beslenme rutininizde daha fazla yer açabilirsiniz.



HER GÜN C VİTAMİNİ

Tıpkı A vitamininde olduğu gibi C vitamini içeren besinlerin de cilt dostu olduklarını söylemek mümkün. Tüm narenciyeler, çilek, kırmızı ve yeşil biber C vitamini bakımından zengin yiyeceklerdir. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan C vitamini, düzenli olarak vücuda alındığında cildin yağ dengesini korur. Cilde nem kazandırır. Cildi besleyerek daha canlı ve pürüzsüz görünmesini sağlar.



YAĞLI YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

Doymuş yağ tüketiminin zararlarından biri de vücuttaki sebum üretimini artırmasıdır. Serum üretimi arttığında cilt yağlanır. Bu durum sivilce ve siyah nokta oluşumuna zemin hazırlar. Yağlı cilt tipine sahip kişilerin doymuş yağ yerine zeytinyağı gibi sağlıklı yağlara yönelmesi gereklidir. Pişirme yöntemi olarak ise kızartma yerine haşlama, ızgara veya fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir.



İŞLENMİŞ ŞEKERİ HAYATINIZDAN ÇIKARIN

Eğer siz de yağlı cilt tipine sahipseniz çikolata, gofret, cips vb. abur cubur diye tabir edilen yiyeceklerden uzak durmaya özen göstermelisiniz. Bunların yerine sağlıklı atıştırmalıklar tercih etmenizi öneririz.