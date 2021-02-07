Yapbozdan yap

YASTIK PUZZLE'LAR

Puzzle desenini ev dekorasyonunda kullanabileceğiniz en verimli alanlardan biri de yastıklar. Özellikle yatak odası veya çocuk odası gibi bölgelerde hem minder hem de aksesuar olarak kullanabileceğiniz puzzle şeklindeki yastıkları tercih edebilirsiniz.



PARÇALARI FARKLI BİRLEŞTİRİN

Puzzle parçalarını birleştirmek yerine stiline uygun bir çerçeve ya da tablo üzerinde kullanabilirsiniz. Puzzle parçalarıyla duvarında görmek isteyeceğiniz bir tasarım oluşturup yaratıcılığınıza bir şans verebilirsiniz.



MİNİMALİST OBJELER OLUŞTURUN

Minimalist ve modern bir atmosfere sahip bir oda için tamamen siyah ya da beyaz gibi yalın renklerde boyayacağın puzzle parçaları ile sade ama şık objeler yaratabilirsiniz.



PUZZLE İLE ÇERÇEVE OLUŞTURMA

Aynalar hem fonksiyonel hem de dekoratif özellikleriyle evlerin vazgeçilmezleri arasındadır. Eğer kullandığınız aynaya sıra dışı bir görünüm vermek isterseniz puzzle parçaları ilginç bir seçenek olabilir. Parçaları kendi stil ve tasarım anlayışınıza uygun renkte boyayıp ayna etrafında birleştirerek yepyeni bir aksesuar yaratabilirsin.



EĞLENCELİ KİTAP AYRAÇLARI

Kitap ayraçları hem işlevselliği hem de yaratıcılığın gösterilebildiği minik ama etkili objeler. Alışılageldik ayraçlar üzerine yapıştıracağınız puzzle parçaları ile kitap okuma saatlerinize renk katabilirsiniz. Ayrıca hediyelik olarak da sıradışı bir fikir olabilir.



DEKORATİF KASE TASARIMI

Puzzle parçalarını en verimli ve göz alıcı şekilde kullanabileceğiniz seçeneklerden biri de üst üste yerleştirip kase görünümü vermek.



KOLAY VE RENKLİ BARDAK ALTLIĞI

Evde hızlı ve etkili biçimde kendi bardak altlığınızı hazırlamak için gereken tek şey birkaç puzzle parçası.



PUZZLE İLE TABLO OLUŞTURMA

Puzzle parçalarını sana anlam ifade eden sözler ya da desenler ile bir araya getirip kendi sanat eserinizi oluşturabilirsiniz. Size özgü puzzle tabloları ile dekorasyonunuza kişisel bir dokunuş katmış olacaksınız.



IŞIKLA BULUŞTURUN

Dekorasyon objeleri arasında bir odanın atmosferini en çok etkileyenlerden ve dikkat çekici olanlardan biri de aydınlatma objeleri. Evinizde kullanmayı tercih ettiğiniz abajur, lambader gibi aydınlatmaların şapka kısımlarını puzzle parçalarını bir araya getirerek oluşturduğunuz yepyeni bir tasarımla değiştirebilirsiniz.