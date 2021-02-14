Banyonuzu olduğundan büyük gösterebilirsiniz

AÇIK RENKLİ YÜZEYLERİ SEÇİN

Banyonun ıslak ya da kuru alanlarında kullanılacak yüzeylerin renklerini seçerken açık renklere odaklanmak daha doğru olacaktır. Açık renkler ışık için iyi bir yansıtıcı görevi görerek yüzeylerin olduğundan büyük görünmesini sağlayacaktır.



AYDINLATMADA SARI IŞIKTAN KAÇININ

Bir alan ne kadar iyi aydınlatılırsa ferahlığı da bir o kadar artıyor. Aydınlatma seçiminde de gözü yoran ve kasvet duygusu yaratan sarı ışıktan kaçınmak gerekiyor. Gün ışığı etkisi veren ışıklar, girdiği alanın daha geniş görünmesinde büyük rol oynuyor. Ayrıca bu ışık kullanım sırasında gözleri de yormuyor.



YÜZEY KAPLAMALARINI DA BÜYÜTÜN

Banyolarda kullanılacak yüzey kapmalarının da büyük ebatlı olması, gözde bir illüzyon yaratarak alanların olduğundan büyük görünmesine yardımcı oluyor. Renk seçimleriyle de desteklenecek bu etki, ferah ve olduğundan geniş duran bir banyoya sahip olmanıza yardımcı oluyor. Küçük banyolarda yüzey seçimlerinde abartılı renk ve desen tercihlerinden de uzak durmalısınız.



PARLAK YÜZEYLER

Parlak yüzeyler de ayna efekti yaratarak ışığın her alana daha fazla yansımasına ve alanların daha geniş görünmesine katkı sağlayacaktır. Parlak yüzeylerle banyonuzu büyük gösterirken aynı anda estetik hissini de yukarılara taşıyabilirsiniz. Tüm yüzeylerde ince zemin ve duvar kaplamalarının kullanılması kritik bir detay oluyor.