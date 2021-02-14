Luvi Urla, mavi ve yeşili buluşturuyor

Her biri alanında tanınmış isimler olan Sevye Mimarlık, Tankar, KarYapı, Luna Elektrik Elektronik, MK Mimarlık ve Fırat Group'un ortaklığıyla kurulan Luvi Grup, Urla'daki yeni projesi Luvi Urla ile İzmirde önemli bir yatırıma daha imza attı. Projenin satış ve pazarlamasını üstlenen Coldwell Banker Masse Brokeri Seyhun Acar ve Gayrimenkul Danışmanı Nergiz Erişir, Urla Kalabak mevkiinde, denize yürüme mesafesindeki konumuyla dikkat çeken Luvi Urla'da 38 lüks villa bulunduğunu söyledi. Seyhun Acar, "Luvi Urla'da 1 buçuk katlı 3+1 ve 4+1 tiplerinde villalar bulunuyor. Ortak yüzme havuzunun yanı sıra müstakil havuzlu konutlar da var. Konutların 2022 Haziran ayında anahtar teslimi yapılması planlanıyor" diye konuştu.