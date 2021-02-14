Modda Bulvar yeni bir yaşam tarzı sunuyor

Bornova Kamil Tunca Bulvarı üzerinde yapımında son aşamaya gelen Modda Bulvar projesinin ilk etabının anahtarları Haziran ayında sahiplerine teslim edilecek. Hafif raylı sistem ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatları ile güçlendirilecek İzmir Ana Transfer Merkezine 500 metre mesafede ve tüm ulaşım noktalarının kesişme noktasında cadde üzerinde konumlanan Modda Bulvar, önemli bir yatırım fırsatı olarak hem İzmir hem de şehir dışı ve yurt dışındaki yatırımcılar tarafından tercih ediliyor. Modda Bulvar'ın ulaşım olanakları, sosyal donatıları ve ticari alanlarıyla dikkat çektiğini söyleyen yetkililer, güçlü zemin üzerinde inşaa edilen toplam 5 blok 1050 konuttan oluşan Modda Bulvar'ın Sign of The City Premium 2018 En İyi Karma Kullanım kategorisinde Premium Proje seçildiğini dile getirdi.

KAZANÇLI YATIRIM

Yapımında son aşamaya gelen projenin yatırımcılarına başlangıcından itibaren, yüzde 100 ve üzerinde kazandırdığı bilgisini de veren yetkililer, şöyle devam etti: "Proje, yatırımcılarına başlangıcından itibaren, yüzde 100 ve üzerinde kazandırdı. Proje bitiminde ise zemin katlarındaki ticari alanların da faaliyete geçmesiyle dairelerin yüzde 200'lere varan prim yapması öngörülüyor. Şu anda ilk etapta 320 adet bulunan dairelerin yüzde 80'i satıldı. Müşterilerine banka desteğiyle esnek ve cazip ödeme planları sunan projede 0,99 faiz oranı 120 aya kadar kredi, peşin ödemelerde indirim ve 12 ay 0 faizle taksitle ödeme imkanı da bulunuyor. Premium konseptli proje bölgeye oldukça değer katacak." Modda Bulvar'da 15 bin metrekarelik AVM konseptli çarşı alanı yer aldığını ve önemli markaları bir arada sunacağını kaydeden yetkililer, "Bölgede bir cazibe merkezi haline gelecek projemiz, sunduğu geniş sosyal imkanların yanında zemin kattaki çarşı konseptiyle de tercih ediliyor.

SOSYAL DONATILAR

Modda Bulvar, süpermarket, cafe-restaurant, kuaför, eczane, banka gibi ihtiyacınız olan tüm ticari alanları bir arada sunuyor. Sanata her zaman destek veren Modda Bulvar'da 500 kişilik kültür sanat merkezi, tiyatro, açık ve kapalı yüzme havuzları, 15 bin m2 kapalı alanın içinde spor salonu, bilim ve sanat müzeleriyle benzersiz bir yaşam alanı da sunuyoruz. İlk etaptaki son fırsatların yanı sıra yeni etap için de ön talepler alınmaya başlandı" ifadelerini kullandı.