Kadınların aktif olarak iş yaşamında olmaları ve kariyer hedefleri nedeniyle artık daha ileri yaşta çocuk sahibi olmaya karar verdiklerini söyleyen Özel Sağlık Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doc&#807;. Dr. Ali Akdemir, yaşa bağlı olarak doğurganlık oranının da azalabildiğine dikkat çekti. Sağlıklı evli bir çift 1 yıl çocuk sahibi olamıyorlarsa infertilite (kısırlık) tedavisine başlanması gerektiğini ifade eden Doc&#807;. Dr. Ali Akdemir, yalnızca kadınların değil erkeklerin de kısırlık tedavisi görmesi gerekebildiğine dikkat çekti. Tanı ve tedavi süreçleri hakkında bilgi veren Doç Dr. Akdemir, 'Burada önemli olan sorunun mümkün olduğunca sebebinin belirlenmesi ve bu sebebe göre tedavi yöntemlerinin belirlenmesi. Direkt tüp bebek tedavisi yerine yumurta ve sperm kalitesini artırıcı ilaç tedavisi uygulanabilir. Aşılamayla doğal döllenmeyi sağlayabiliyoruz' diye konuştu. Akdemir, eğer hasta bu tedavilerden sonuç alamıyorsa tüp bebek tedavisinin uygulandığını kaydetti.