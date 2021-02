Balıkesir’in gizli cenneti Sındırgı

Balıkesir deyince aklımıza hemen Ayvalık, Edremit ve Güre gibi Ege kıyıları gelse de bu şehir, Türkiye'nin küçük bir prototipi. Marmara ve Ege'ye kıyısı bulunan Balıkesir'in bir sınırı da İç Anadolu'ya komşudur. Dolayısıyla bir yanı Karadeniz, bir yanı Akdeniz diğer bir yanı da karasal iklimi yaşar. Aynı şehrin içinde 4 mevsimi yaşamak olası. Balıkesir'in Ege kıyılarını birçok kez gezdim. Kültürüyle, doğasıyla, sunduğu yiyeceklerle cennet gibi. Bu kez, çok kişilikli kentin iç kısımlarını keşfettim. Mükemmel bir kış tatili destinasyonu. Yüzde 60'ı çam ormanlarıyla çevrili Sındırgı'nın en önemli özelliklerinden birisi termal suları. Sındırgı'da iki çeşit termal su çıkıyor. Yeraltından 110 derece sıcaklıkta çıkan Hisaralan kaplıcaları ve 33 derece sıcaklıktaki Emendere. İki farklı şifa imkanı sunan bu suları sadece otellerde değil akarsularda görmek mümkün. Siz de küçük bir Sındırgı turu yapmaya ne dersiniz?

HİSARALAN KAPLICALARI

Hayatımda ilk kez bir kaplıca suyunun hem de 100 derece civarındaki suyun çıkış kaynağını daha doğrusu kaynaklarını gezme fırsatım oldu. Kaynaklardan akan suyun bıraktığı tortular peri bacası gibi doğal oluşumlar yaratmış. Hepsi birer doğa harikası. Ancak her sarsıntı, her deprem suların çıkış noktasını değiştirmiş. Dolayısıyla bir gün önce kaynayan kaynağı ertesi gün kurumuş olarak bulabilirsiniz ya da bastığınız yerden her an bir kaynak fışkırabilir. Kaynağı görmek muhteşem bir deneyim. Bizim çok iyi bir rehberimiz vardı. Sındırgı Belediyesi kültür ve sosyal işler müdürlüğü ekibinden Mustafa Çelik muhteşem bir tur yaptırdı. Gelirken yanında yumurta bile getirmiş. Yumurtaları 98 derecelik suda haşladık... Çocuklar bu deneyime bayıldı. Sıcak suyun başında kaynaklardan bulutlara karışan buharı izlemek ise harika...



HANIMELİ ÇARŞISI

Daha içeri girer girmez, rengarenk bebekler, harika el işleri ve yöreye özgü doğal ürünler karşılıyor sizi. Hangisini alacağınızı şaşırmadan dolaşmak imkansız. Hanımların elinde şekillenen yöresel ürünlerin sergilendiği bu çarşı sayesinde kadınlar hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de sosyal hayatta daha etkin rol alıyorlar.



KIŞLA MÜZE HAN

Tarihte Redif Kışlası, ilkokul, askerlik şubesi olarak kullanılan binanın son hali sizi büyüleyebilir. Sındırgı Belediyesi tarafından restore edilerek bir müze otel haline getirilen Kışla Müze Han, kentin tarihi geçmişini yaşamak isteyenler için rüya gibi bir deneyim vadediyor. Müzede bir geçe konaklamak nasıl harika olmaz ki!





EMAN TERMAL OTEL

Sındırgı İlçe merkezine 7 km mesafedeki bu termal otel Emendere Kaplıcalarının hemen yanı başında. Bahçesinden akan termal derenin sularına ayaklarınızı sokup şifalanırken kuş sesleriyle ise ruhunuzu şifalandırabilirsiniz. Yürüyüş parkurları, şelale, açık ve kapalı havuz bulunmaktadır. Doğal mineralli su ruhunuzu ve bedeninizi arındırmak için bire bir.

OBAM TERMAL

Muhteşem bir doğaya sahip Obam Termal, kızıl çam ormanlarının kuşattığı ve yeşilin bin bir renginin hakim olduğu bir manzarada konumlanıyor. Simav Çayı üzerindeki gölü ve Hisaralan Kaplıcalarının çıkış kaynaklarını manzarasına katan otelin özgün mimarisi doğayla bütünleşiyor. Obam Termal'de hem yalnız kalarak sükunet bulmanız hem de sosyalleşerek eğlenebilmeniz için en küçük detay bile düşünülmüş. Şifalı sularının faydaları ise saymakla bitmiyor.





AKPINAR YAŞAM MERKEZİ

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın en güzel projelerinden biri olan Akpınar Yaşam Merkezi, yaşayan bir etnografya müzesi gibi. Buradaki atölyelerde yöreye özgü el sanatlarını üreten kadınları görmek, yöreye ait yemekleri tatmak mümkün. Ayrıca Bereket Versin Kadın Kooperatifi'nin organik ürünlerinden oluşan marketten alışveriş yapabilirsiniz. Burada kadınlar hem üretiyor hem de sosyalleşebiliyor. Size de ortaya çıkan ürünlerin tadını çıkarmak kalıyor.

BURCU ILGIN