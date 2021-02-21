Bu yılın trendi: “Evde iyi hissetmek”

HASIR VE RATTAN EVİN İÇİNE GİRİYOR

Eskiden hasır ve rattan mobilyalar bahçe dekorasyonunun vazgeçilmez elemanlarıyken iç ve dış mekan arasındaki sınırların belirsizleşmesiyle salon, mutfak ve hatta yatak odalarına da dahil olmaya başlıyorlar. Hafifliği ve doğallığı ile tercih sebebi olan hasır koltuklar, rattan yatak başları, hasır kapaklı dolaplar, rattan komodinler iç mekanlarda farklı stillerle uyumlu bir bütün yaratıyorlar. Bunların yanı sıra merinos yününden kaşmire uzanan bir yelpazede duyulara hitap eden yumuşak dokulu tekstiller, kürk, keten, yün, peluş, şönil ve keçe gibi mekana sıcaklık katan dokular da tamamlayıcı unsurlar olarak karşımıza çıkıyor olacak.





MALZEMELER SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAKLARDAN

Küresel boyutta yaşadığımız pandeminin de etkisiyle uzmanlara göre; 2021 yılı ile birlikte bir tür farkındalık çağına giriliyor. Tasarımcılara düşen en önemli görevlerden birisinin de, karbon salınımı düşük üretim teknikleriyle üretilmiş ürünleri gözden geçirerek kullanmak olduğunu aktaran iç mimara göre bioplastik, geri dönüşüm veya üst dönüşüm malzemeler, 2021 senesinde projelerde daha fazla yer bulacak. Örneğin, malzemesi sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen hindistan cevizi lifi, deniz yosunu, keten, kenevir ve jüt gibi malzemelerden el dokuması halılar günümüzde daha çok yaygınlaşıyor.



YUVARLAK HATLAR VE ÖZGÜR DESENLER

Mobilyalarda yuvarlatılmış hatlar, kalem bacaklar, canlı tonların başını çektiği bir renk paleti, psychodelic desenler ve retro çizgiler ile evlerde disko çağına geri dönüldüğünün haberini veren Tahmaz, ekliyor: "Daha iyi hissettiren ve pozitif enerji veren seçimlere yöneliyoruz. Renk ve desenlerin özgür frekanslarıyla evlerde 70'lerin funk ruhunu yeniden canlandırıyoruz. Geçtiğimiz sene tasarım fuarlarının yıldız oyuncularının ortak noktaları; kıvrımlı, boğum boğum, sevimli formları ve insanda iyi duygular uyandıran renkleriydi. 2021'de de popüleritesini koruyan bu organik formlar kanepelerden, top gibi koltuklara, yuvarlatılmış hatlarıyla aydınlatmalara kadar dekorasyonun her alanında karşımıza çıkıyor."





MUTFAK VE BANYOLARDA MOZAİK GÖRÜNÜMLER

Mekanlarımızda sürdürülebilirlik ve doğallık arayışının akla gelen her alanda olduğunu vurgulayan Eda Tahmaz, doğal ahşap kaplama malzemelerin, ahşap görünümlü fayansların, mermer, porselen ve seramiğin yanı sıra özellikle de banyo ve mutfaklarda kullanılan değişik renk ve dokudaki mozaiklerin ön plana çıktığını aktarıyor. Bu yıl düzensiz, pürüzlü yüzeyli doğal malzemelerin kullanımı ile banyo aksesuarlarında da vintage ürünler, doğal ve eski konseptli olarak tasar

lanmış banyolar öne çıkıyor.



AKSESUARLARDA MANEVİYAT ÖNE ÇIKIYOR

AKSESUAR seçimlerinde ise 2021 yılında güncel ve modern ürünlerin yanı sıra eski ve manevi açıdan eğerli aksesuarların kullanıldığını göreceğiz. Vintage, eski ama anlamlı diyebildiğimiz ürünler daha çok yaşam alanlarımıza giren aksesuarlar oldu. Doğal malzemenin kullanıldığı el yapımı ürünler de bu yılki trendler arasında.