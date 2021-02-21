Mutlu hamilelik mutlu ve saglıklı bebek demek

● STRESİN GEBELİĞE OLUMSUZ ETKİSİ NEDİR?

Günümüzde yaşam koşulları, kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almaları ve çalışma koşullarının zorluğu gebe kadınların daha fazla strese maruz kalmalarına neden olmaktadır. Yapılan çalışmalar uzun süreli yüksek stresin hamilelik üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceğini ve bazı özel riskleri beraberinde getirebileceğini düşündürmektedir. Hamilelik dönemindeki kontrol edilemeyen yada önlenemeyen bir takım stresler (prenatal stres) fetus gelişimini olumsuz etkileyebilir ve istenmeyen sonuçlara yol açabilir. İnsanlarda prenatal stresin erken doğum, düşük doğum ağırlığı, erken gebelik kaybı ve fetal ölüm riskinde artışa neden olduğu bilinmektedir.



● STRESİN HAMİLELİĞİN HANGİ DÖNEMİNDE OLUŞTUĞUNA GÖRE ETKİSİ DEĞİŞİR Mİ?

Evet, strese maruz kalınan haftaya göre farklı sonuçlar doğmasına neden olmaktadır. Bu sonuçların da fetusun yaşamının farklı dönemlerinde (fetal dönem, yenidoğan dönemi, çocukluk dönemi, ergenlik ve yetişkinlik dönemi) etkilerini ortaya çıkardığı bilinmektedir. Stres altında doğan çocuklarda uzun vadede Tip II diabet, obezite, hipertansiyon ve allerjik yapıya sahip olma olasılığı artabilmektedir. Ayrıca stres altında olan annelerden doğan çocuklar da sinirlilik, konsantrasyon bozukluğu gibi davranış bozukluklarının genel topluma göre daha yüksek oranda görüldüğünü gösteren çalışmalar mevcuttur.



●STRESİ ENGELLEMEK İÇİN NE YAPABİLİRİZ?

Gebelikte değişen duygusal değişimler karşısında çevrenin desteği ve anlayışı çok önemidir. Bu dönemde anne adayı da hem kendisi hem de bebeğinin sağlığı için bazı çabalar göstermelidir. Hamile bir kadın sağlıklı beslenmeli, yeteri kadar uyumalı, alkol ve sigaradan uzak durmalıdır. Hamilelik döneminin önce ki hayatından farklı ve özel bir dönem olduğunu kabul etmelidir. Anne adayı; değişen duygularını fark etmeye özen göstermeli, gerginliğinin arttığını hissettiği dönemlerde kendisine daha fazla zaman ayırmalıdır. Rahatlama egzersizleri (nefes alıp verme teknikleri, hamilelik yogası gibi) hamilelik döneminde işe yarar, kalp atışları, tansiyon, stres hormonları ve kas tonusu azalır. Özellikle gevşeme teknikleri doğum sırasında da kadına yardımcı olur.

BURCU ILGIN