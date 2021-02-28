Dünya gıda sektörü Gastro Show’da buluşacak

Turizm Medya Grubu ve Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ortaklığıyla düzenlenecek olan Gastro Show, 160 katılımcı, 15 bin ziyaretçi ve 50 konuşmacı ile 02-04 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Gastro Show'a Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerinden gastronomi sektörüne damga vurmuş üst düzey şefler, gastronomi uzmanları katılacak. İstanbul Kongre Merkezi'nin açık alanında yapılacak olan etkinlikte Türk mutfağı, peynir, pide, döner, çay, Türk kahvesi gibi Workshop'lar bir Dome çadırı içinde yapılacak. Diğer Dome konferans alanında ise Türk mutfağının önemi, Yıldızlar geçidi, hikayeleri ile 7 gastronomik şehir, coğrafi işaretli ürünler, 7 ülke mutfağı, sokak lezzetleri, Modern Türk Mutfağı, sağlıklı beslenme, Vegan-Vejeteryan beslenme, iklim değişikliğinin yemeklere etkisi ile dünya gastronomi trendleri üzerine bilgilendirici oturumlar yapılacak. Fuar hakkında bilgi veren Gastronomi Turizm Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, "Gastronomi acenteleri, uluslararası etkinlik ajansları, otellerin consiage müdürleri ile yüz yüze toplantılar yapma imkanı bulacaklar" dedi.