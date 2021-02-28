Evde kalmak çocuklarda obeziteyi artırıyor

Bodrum Amerikan Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatri Bölümü Dr. Tuba Gezgin Akhan Kovid-19 pandemisinin ortaya çıkmasıyla hayatımıza giren uzaktan eğitim, evden çalışma, sosyal mesafe gibi kısıtlamaların yetişkinler kadar çocukların sağlığını da olumsuz etkilendiğini söyledi. Sürekli evde vakit geçirmenin çocuklarda obezite, D vitamini eksikliği ve elektronik cihaz bağımlılığı, kaygı bozukluğu ve depresyon gibi sorunlara neden olduğunu kaydeden Dr. Tuba Gezgin Akhan, alınması gereken önlemler hakkında ebeveynlere yönelik önerilerde bulundu: "Bu dönemde, yüksek kalorili hazır gıdalardan, abur cuburlardan uzak durulmalı, sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilmeli. Uyku düzenine dikkat edilmeli. Ev içi ya da açık havada, kısa süreli fiziksel aktiviteler planlanmalı. Doktor tavsiyesine uyarak çocuğun yaşı ve ihtiyacına göre D vitamini alınmalı. Anne ve babalar çocukların salgınla ilgili endişelerini, hastalığın gidişatını konuşmalı. İnternet ve cep telefonu kullanımı kesinlikle sınırlandırılmalı."