Evinizde İskandinav ve Japon minimalizmini buluşturun

Wabi Sabi, antik Japon felsefesinden gelen bir kavramdır. Günümüzdeki gerçekçi olmayan güzellik standartları yerine kusurlarla mükemmelliği, farklılıkların güzelliğini savunuyor. Bunu yaparken doğadan ilham alıyor ve dünyanın, doğada görebileceğin gibi, kusurları olan, zamanla değişen ve tamamlanmamış şeylerden oluştuğunu anlatıyor. Wabi Sabi'ye ulaşmak için ihtiyacınız olan 7 şey var: asimetri, basitlik, gösterişsiz zerafet, doğallık, derinlik, sıradan olandan kaçış ve dinginlik. Bunlara ek olarak, en önemli noktalardan biri ise dünyayı olduğu gibi kabul etmek ve değerli görmek. Aslında tüm bunlar, bizi etrafımızı kuşatan materyalist dünyadan kurtarıyor ve doğamızda saklı olan bilgeliğe ulaşmamızı sağlıyor. Hygge ise, Danca'da basit şeylerle mutlu olmak, rahatlık anlamlarına geliyor. Hygge, üstüne çokça kitap yazılmış, oldukça popüler bir yaşam felsefesi haline geldi. Öyle ki, Danimarka'da Hygge üstüne türetilmiş pek çok kelime kullanılıyor. Hygge felsefesine göre, sizi mutlu edecek basit şeyleri bulmalı ve rahatlığınızı maksimumda tutmalısınız. Örneğin, salonunuzdaki en rahat koltuğa yayılıp en sevdiğiniz kitabı okuyarak geçireceğiniz bir akşam çok değerli.



DOĞAL PARÇALARI KULLANIN

Bambu parçalar ve ahşap mobilyalar tam da Japandi'nin ilham aldığı doğal güzellik anlayışına uygun. Ayrıca, dekorasyonunda bitki kullanmak da doğanın kusurlu güzelliğini yaşam alanına dahil etmek için harika bir fikir olacaktır.



ASİMETRİYİ KULLANIN

Wabi Sabi'nin asimetriyi kucaklayan anlayışından ilham al. Asimetrik, minimalist parçalar tam Japandi'ye göre.



MİNİMALİZME SADIK KALIN

Fazla eşyalarınızdan, atmaya kıyamadığınız ama bir işe yaramayan mobilyalarınızdan kurtulun. Evinizin dağınıklıktan uzak, sade bir güzellik yakalaması için çabalayın. Fazla eşyaları saklamak için dekoratif sepetler ya da kutular kurtarıcınız olabilir.



EL YAPIMI GÜZELLİĞİ

Wabi Sabi'nin mükemmelliği, kusurları kucaklamakta bulduğundan bahsetmiştik. El yapımı mobilyalar ve objeler, fabrikasyon olanların aksine, biricik olmalarıyla çok değerliler. Ayrıca, içerdikleri emek de onları çok özel kılıyor. Bu yüzden Japandi'ye çok uygunlar.



PLATFORM YATAKLARA DİKKAT

Platform yataklar, Japandi stilinin öne çıkan parçası olabilir. Gösterişsiz zerafete sahip bu parçalar, yatak odanıza stil kazandıracaktır.



YUMOŞ BATTANİYELER

Sert kışlara meydan okuyan sıcak İskandinav stilinin olmazsa olmazı, sizi sarıp sarmalayacak kalın bir battaniye.



DOĞA DOSTU DEKORASYON ŞART

Hayatımızın her alanında olduğu gibi, dekorasyonda da çevre dostu davranmak önemli. Japandi içinse, olmazsa olmazların başında. Sürdürülebilirlik İskandinav yaşam tarzının en önemli elementlerinden biri, Japon felsefesinde ise doğaya büyük bir saygı var. Japandi dekorasyon için, sürdürülebilir ürünleri tercih etmen oldukça yerinde bir karar olacaktır. Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış ürünler de kullanabilirsiniz.



İSKANDİNAV RAHATLIĞINI UNUTMAYIN

Mutluluk kaynağı Hygge felsefesinin anlattığı gibi, rahat olman çok önemli. Evini dekore ederken şıklık ve zerafete odaklandığın kadar, rahat bir yaşamın gerekliliklerine de odaklan. Rahat bir koltuk, yumuşacık halılar senin için ideal.



ZAMANA MEYDAN OKUYAN OBJELER SEÇİN

İyi işçiliğe sahip ve faydaya odaklı üretilmiş parçalar, hem İskandinav hem de Japon estetiğinde öne çıkıyor. Tüketim çılgınlığının sizi ele geçirmesine, gelecek yıl atmak zorunda kalacağınız şeyleri satın aldırmasına izin vermeyin. Gerçekten işinize yarayacak, kaliteli parçalar tercih edin. Üstelik, böyle parçaların modası asla geçmeyecektir