Duvarları sanatla buluşturuyor

Hiç kuşkusuz eviniz ve işyeriniz en önemli yaşam alanlarınızdır. Bir ömrün büyük bölümünün yaşandığı dört duvar arasında farklı bir tasarım oluşturmak isteyenler artık dekoratif boya sanatı ve sanatçılarıyla tanışıyor. Dekoratif boya her mekana, her alana uygulanabilen, kullanıldığı mekanlara dizayn ve dekor anlamında zarafet, şıklık, değer katan teknolojik bir ürün. İç mimarlıkla sanatın buluştuğu, hayal gücünün zorlandığı, kişiye özel sınırsız duvarlar sunan ve son kat iç cephe boya türlerinden biri olan dekoratif boya ile yaşam alanlarınıza harika bir doku kazandırabilirsiniz. Eğer duvarınızı sanatla buluşturmak, zarafet, şıklık ve değer katmak istiyorsanız hiç kuşkusuz iyi bir ekibe ve yetenekli bir dekoratif boya ressamına ihtiyacınız olacak. Türkiye'de bu sanata hakim ressamlar ise bir elin parmak sayısı kadar az. Manisa'da Mila Boya ekibi ve bu ekibin hünerli dekoratif boya ressamı Ayşe Kızılgüney var.

HOBİ OLARAK BAŞLADI

Stresi atmanın en iyi yolunun resim çizmek olduğunu belirten Ayşe Kızılgüney, ilkokuldan itibaren resim çizmeye başladığını dile getirerek, "Benim hikayem ise ilkokul yıllarına dayanıyor. Karikatür yapmayı çok seviyordum, çizimlerim burada gelişti, bir cafede, otobüste veya parkta karşımdaki insanları çizmeye başladım. Canım sıkıldığı anlarda, her aklıma geldiğinde çiziyordum, sonra işletmesi olan birçok arkadaşımın mekan duvarlarına resimler yapmaya başladım. Çok olumlu tepkiler aldım, duvar resimlerimi başkalarına da önerdiler. Artık duvarlara resim yapmak için teklifler alıyordum, o ana kadar bu iş benim için hobiydi, gelir kapısı olarak görmüyordum ama geldiğim noktada artık kazanç elde ediyorum. İleride 3 boyutlu duvar süslemesine de geçmeyi düşünüyorum, duvarları sanatla buluşturmayı seviyorum, işimi severek yapıyorum."

TAMAMI EL İŞÇİLİĞİ

El işçiliğiyle yapılan duvar süsleme işinin birçok kişi tarafından merak edildiğini ifade eden Kızılgüney, "İnsanlar artık el işçiliği görmek istiyor. Rutubet almıyor, kokmuyor, silinebilir, yıkanabilir, banyo da kullanılabiliyor. Bu yüzden daha çok tercih ediliyor. Maliyet fazla gibi geliyor ama fırçayla nasıl uğraşıldığını gördüklerinde 'vay' dedirtiyor. Bir duvar benim 3 günümü alıyor. Bazen hiç uyumadığımda 1 gün olabiliyor. Hiç bilmeyen bir insana burada eğitim veriyoruz. Bundan sonraki hedefim duvar konusunu üç boyuta getirip duvar kazıma, duvar heykelciliği gibi işler yapmak istiyorum" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK