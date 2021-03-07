İzmir’in gururu

Kadınların imkan verildiğinde her alanda başarıyı elde edebileceğine dikkati çeken Canbey, şunları belirtti: Neden kadınlar bunu yapmıyorlar ya da erkekler daha çok bu unvanlara sahipler diyecek olursanız, bizler hayatın diğer alanlarında da meşgul olmak zorunda kalıyoruz. Bence bu bizi zorluyor. Ben çok çalıştım hala çalışmaya devam ediyorum ama çok zevkli bir iş yaptığımı düşünüyorum o yüzden keyifle yaşadım bu süreci. Başarı bunun bir neticesi ya da ilk olmak bunun bir sonucu oldu. Biz hem beste yapıyoruz hem de bunun orkestralar tarafından da seslendirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ülkemiz de Türk bestecilere destek oluyor" dedi. Türkiye'de ilk "korno konçertosu"nu da besteleyen Ebru Güner Canbey, repertuvara yeni eserler kazandırma yolunda öncülük ettiğini sözlerine ekledi.