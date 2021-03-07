  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Pazar İzmir’in gururu

İzmir’in gururu

(DEÜ) Müdürü Prof. , Türkiye’de kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalında ilk ve tek “profesör” unvanını kazanan kadın olmanın gururunu yaşıyor. Çocuk yaşlarda ailesinin müzikle ilgili yeteneğini keşfetmesi üzerine ortaokulda DEÜ Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümüne girmeyi başaran Canbey, bu alanda adım adım ilerledi. Canbey, geçen yıl ağustos ayından bu yana Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü görevini yürütüyor.

İzmir’in gururu

7.3.2021

Kadınların imkan verildiğinde her alanda başarıyı elde edebileceğine dikkati çeken Canbey, şunları belirtti: Neden kadınlar bunu yapmıyorlar ya da erkekler daha çok bu unvanlara sahipler diyecek olursanız, bizler hayatın diğer alanlarında da meşgul olmak zorunda kalıyoruz. Bence bu bizi zorluyor. Ben çok çalıştım hala çalışmaya devam ediyorum ama çok zevkli bir iş yaptığımı düşünüyorum o yüzden keyifle yaşadım bu süreci. Başarı bunun bir neticesi ya da ilk olmak bunun bir sonucu oldu. Biz hem beste yapıyoruz hem de bunun orkestralar tarafından da seslendirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ülkemiz de Türk bestecilere destek oluyor" dedi. Türkiye'de ilk "korno konçertosu"nu da besteleyen Ebru Güner Canbey, repertuvara yeni eserler kazandırma yolunda öncülük ettiğini sözlerine ekledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’in gururu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.