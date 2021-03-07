Kemalpaşa kirazına kadın damgası

Bünyesinde gümrük müşavirliği, denetim ve danışmanlık, akademi ile sosyal sorumluluk projesi olarak Vil'Star şirketini barındıran Özken Grup, Kemalpaşa kirazının kapısını dünyaya açmaya başardı. Kadınların üretim ve ekonomiye kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen Vil'Star, bugüne kadar "aracısız" hiç ihracat yapamayan Kemalpaşa'da ilk ihracatı "kadınlarla" birlikte gerçekleştirdi. Kendileri de Kemalpaşalı olan Özken Grup İcra Kurulu Başkanı Dr. Ayşe Özken, Genel Müdür Zafer Özken ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özken, kiraz devrimine giden yolculuğun ilk adımını uzman oldukları gümrük müşavirliği alanında attı. Türkiye'nin önemli bir çok şirketine dış ticarette atılması gereken doğru adımlar konusunda danışmanlık veren Özken Grup, Kemalpaşa kirazının ihracatının olmamasını fırsata çevirdi.

DIŞ TİCARETTE YÜKSEK TECRÜBE

Dr. Ayşe Özken, fikrin aslında "İhracattan ziyade Kemalpaşa'ya nasıl değer katabiliriz" düşüncesinden çıktığını belirterek süreci şöyle anlattı: "Yüksek bir dış ticaret tecrübemiz var. Kirazı nasıl daha iyi konumlandırabiliriz diye düşündük. Türkiye aslında kirazda bir numaralı üretici. Ancak ihracatta istenilen noktada değiliz. Bünyemizdeki akademide, ihracatta pazarlamanın temel ilkelerini anlatıyoruz. Ambalaj, sunum, hitap nasıl olmalı, pazar analizi ve araştırması nasıl yapılmalı bunları bildiğimiz için bunları pratiğe dökme kararı aldık.

UZAKDOĞU'DA FUARA KATILDILAR

Ege İhracatçılar Birliği aracılığıyla yurt dışındaki fuarlara katıldık. En önemli pazar Çin. Ancak Çin pazarında süreç, bir çok onay gerektiriyor. Çin'e giderken elimizdeki kirazı başka ürünlerle destekledik. Kaliteli zeytinyağı ve organik badem ile kahvaltı konsepti hazırlardık. Sunumlarımız çok ilgi çekti. İlk fuarımızda kiraz için önemli bağlantılar sağladık.

ÇİN PAZARI İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Yaz sezonunda ise Çin'e, Türkiye'de Kemalpaşa hariç "onaylı bahçe" olan 30 üretici ve 15 tesisten ilk kiraz ihracatı yapıldı. Bunun üzerine biz de Kemalpaşa'daki bahçelerin onaylı olması için bir çalışma başlattık. Kemalpaşa Tarımı Destekleme ve Geliştirme Derneği'ni kurduk. Derneğin başkanlığına Dr. Ahmet Özken, Genel Sekreterliğine de Zafer Özken seçildi. Dernek, bir taraftan Kemalpaşa kirazının uluslararası bilinirliğini artırmak ve marka değerini yükseltmek için coğrafi işaret başvurusunu yaptı. Diğer taraftan ilçedeki üretici ve tesislerin, Çin kriterlerine uyduğunu gösteren tüm çalışmaları tamamlayıp 700 sayfalık rapor haline getirdi. Rapor, Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla Çin'e sunuldu"

KATMA DEĞER KATTILAR

ÖZKEN Grup Genel Müdürü Zafer Özken, Türkiye'nin yıllık 650 bin ton rekolte ile kiraz üretiminde dünya birincisi olduğun ancak Kemalpaşa üreticisinin bundan daha büyük pay alması gerektiğini söyledi. Bunun için dış ticaretteki tüm tecrübelerini üreticilere aktardıklarını ifade eden Zafer Özken "Bu sezon Kemalpaşalı üreticiler, kadınlarla birlikte kirazda fark yaratacak. Ürünümüzü katma değerli hale getirmediğimiz sürece kazanma şansımız yoktu. Vil'Star işte bunu başarıyor. Artık Kemalpaşalı kadınlarımızın bir şansı var. Bu sezon hep birlikte ihracatta yeni bir zafere imza atacağız" diye konuştu

İLK İHRACATI

YAPTILAR

TÜM bunları yaparken pandemi koşullarına karşın Uzakdoğu pazarını mercek altına aldık. Kuzey Yarım Küre'de kirazın ilk çıktığı yer Kemalpaşa. Bu açıdan çok kıymetli. Kemalpaşalı kadınlarla birlikte pandemide, en hijyen koşulları sağlayıp büyük bir üretim mücadelesine girdik. Erkenci kiraz olarak adlandırılan Burlent ve Early Bearly cinsi kirazlar, geçen sezonda hem Türkiye'nin hem de Kuzey yarımkürenin ihracata gönderilen ilk kirazları oldu. Havayolu ile Uzakdoğu'ya gönderdik. İşte bu başarıda tarım endüstrisindeki Kemalpaşalı kadınların büyük katkısı var"