Kıraç araziler kadın eliyle yesilleniyor

Manisa Orman İşletme Müdürlüğünün kadın işçileri, binlerce hektarlık alanda yeni ormanların oluşturulması, korunması ve geliştirilmesi için çalışıyor. Kıraç arazilerde çalışan kadınlar yine kadın şefleri eşliğinde kazma vuruyor, çapa yapıyor. Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'nde Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi olarak görev yapan Orman Mühendisi Yeşim Ütni Berk, kadın elinin değdiği her yerin güzelleştiğini söyledi. Berk, "Kışın soğukta, yazın güneşte kadınlarımızla birlikte fidan dikerek boş kalan yeşil sahaları kadın eliyle genişletiyoruz. Kadının elinin değdiği her yerin güzelleştiği gibi, dağlık, taşlık ve kayalık her yer kadınların eliyle fidan dikerek yeşillendiriyoruz. Çalışan kadınlar, ağaçlandırma yapılacak sahaya yakın yerleşim yerlerinde ikamet edenler arasından işe alınıyor. Çünkü bölgeyi iyi tanıyor ve sahipleniyorlar" diye konuştu.



ATİKE TEYZE İŞİNİ SEVİYOR

Yağcılar mahallesinde ikamet eden ve 35 yıldır ağaç dikiminde mevsimlik işçi olarak çalıştığını vurgulayan 3 çocuk 6 torun sahibi Atike Yamanol ise çevrelerinin yeşillendirilmesine katkı sağladıkları gibi para da kazandıklarını vurguladı. Yamanol, "Doğayı seviyoruz, yeşillendirmeyi daha da çok seviyoruz. İşimizi severek yapıyoruz" dedi.



YÜKSEK LİSANS YAPARKEN FİDAN DİKİYOR

YAZ kış ormanlarda çalışan kadınlar işlerini severek yapıyor. Boş arazilerde çeşitli fidan dikimi yapan kadınlar aile ekonomilerine de katkı sağlıyor. Yunusemre ilçesi Yağcılar Mahallesi kırsalında fidan dikiminde yevmiyeli işçi olarak çalışan Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olan ve yüksek lisans yapan Pervin İnce, mahallelerinin daha yeşil görünmesine katkı sağladıkları için mutlu olduğunu ifade etti. Pandemi nedeniyle üniversiteye uzaktan eğitim ile devam ettiğini anlatan İnce, "Derslerden boş kalan vaktimi fidan dikerek hem yeşillendirme katkı sağlamış oluyorum, hem de para kazanıyorum. Hemcinslerimin Kadınların gününü kutluyorum, kadın her alanda olduğu gibi burada da erkek gücüne ihtiyaç duymadan kendi işini halledebiliyor" diye konuştu.

NERMİN UÇTU