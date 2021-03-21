Devrim Erbil’in resimleri pullarda ölümsüzleşti

POSTA ve Telgraf Teşkilat Anonim Şirketi (PTT AŞ), 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen ve 1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanı ile onurlandırılan Ressam Devrim Erbil'in eserlerinin yer aldığı "Resimden Pula Devrim Erbil İstanbul Resimleri" konulu sergi düzenledi. Sergide Erbil'in eserlerinin yanı sıra PTT AŞ'nin hazırladığı 2021 Yılı Pul Emisyon Programı kapsamında tedavüle sunulan "Türk Ressamlarımızın Tabloları (Devrim Erbil)" konulu anma pulu ve ilkgün zarfı tanıtıldı.

KÜLTÜRLERİN İLETİŞİMİ

Devlet Sanatçısı Devrim Erbil'in eserlerindeki temanın ağırlıklı bir şekilde İstanbul olduğunu ve sanatçının Doğu ile Batı'nın birbiriyle olan iletişimine vurgu yaptığını ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "PTT de pullar, zarflar ve mektuplarla farklı kültürleri Doğu'dan Batı'ya taşıyan bir kurum. Bu kez aynı tema ile Devrim Erbil'in resimlerinden hazırlanan pullar bu etkileşimi sağlayacak. Telekomünikasyon alanında çağa ayak uyduran bir vizyonla çalışmalarını sürdüren PTT, sanatı ve sanatçıyı destekleyen boyuttaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor" dedi. Sergi açılışına video konferans yöntemi ile katılan Devrim Erbil şu değerlendirmede bulundu: "İletişim; her zaman özlemleri, sevgileri, kavuşmaları hatırlatır. Pul sergisi, bunu sanat yoluyla gerçekleştirmemize imkan verdi. Pul, bütün evreni dolaşan, herkesin görebildiği, o ülkeyi ve kültürü anlatan bir nesnedir. Böyle bir serginin gerçekleşmesi, sanatı pek çok yere ulaştırmak anlamına geliyor. Bu serginin amacı Türk sanatçısını tanıtmak ve sanatın yaygınlaşması için birer örnek olmak."