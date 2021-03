2021, saçlarda renk yılı olacak

HAVALI VE ÇARPICI TREND: MAGİCAL WHİMSY

Beklenmedik kontrastlar, olağanüstü boyutlar ve çarpıcı siluetlerden oluşan Magical Whimsy trendi; modern bir ruh, havalı sarışın tonlar, kısa, keskin ve heyecanlı kesimlerle vintage şekilleri öne çıkartıyor. Anı yaşayan, her zaman ileriye bakan ve asla geriye dönmeyenlerin dünyasına kusursuzluk, güç ve enerji katıyor. Gümüş, leylak ve soluk sarı tonları, pastel leylakların altına yerleştirilmiş yumuşak şeftali tonları, sandre ve küllü renkler bu trende imzasını atıyor.



SADE KLASİK ŞIKLIK: BACK TO CLASSİCS

Back to Classics trendi; bugün podyumda gördüğümüz, kökü klasisizmden ve sadelik aşkından, duruş ve modernizmden gelen #newfemininity akımının saçlardaki yansıması... Yumuşak, doğal ve zengin çikolatanın ombre tonlarında kesimi olağanüstü bir görünüm yaratıyor. Trend; parlak ve şık saçlarla sade, zahmetsiz ama bakımlı, taviz vermeyen bir güveni kucaklıyor. Koyu renkler üzerine şık mop-top görünümler, modern bir dokunuş ile trendin çok yönlülüğünü sergiliyor. Sıcak tonlarla muhteşem bir tezat oluşturan soğuk leylak tabakalarına karşı karamel tonlu paneller, ön ve arka tarafta daha zengin ve daha derin çikolata tonları oluşturuyor.



ÖZGÜN VE İLHAM VERİCİ ARTFUL FEELİNG TRENDİ

İlham verici görüntüler ve tekniklere adanan Artful Feeling trendi, hayatı her gün yeniden keşfedenler için geliştirildi. Tıpkı bir sanatçı gibi özgün bir tarzı olan, rüya gibi soyut bir ruh taşıyan trend, tamamen kişiye özel ve kişinin kendini ifade etme tarzına odaklanıyor. Saçlarda, kırmızı, altın sarısı ve bej tonlarında yumuşak bir şekilde değişen bukleler ve hacim, trendin karakterini yansıtıyor. Zaman zaman bakırları, pembe kırmızılar ve morlarla harmanlayan Artful Feeling, renk anlatımını vurgulamak için doku hissi veren kıvrımlı bölümlerle heyecan verici bir stil ortaya koyuyor.