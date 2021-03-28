Kaya levreğinin kafasındaki taşlar şifa dağıtıyor

Nadir avlanan bir balık olan kaya levreği balığının kafasında taşıdığı taşların böbrek taşı rahatsızlığına iyi geldiğine inanılıyor. Torbalı'daki bir balık işletmesinde satılan bu taşlara ilgi bir hayli yoğun. Kafasında gözlerinin arka kısmında sağ ve sol tarafta beyaz taşlar bulunan kaya levreği, balıkçıların zaman zaman ağlarına takılıyor.

HER BALIKTA VAR AMA...

Balıkçılar tarafından 'minekop', 'eşkina' ve 'mavroşgil' olarak adlandırılan bu balıkların kafalarında bulunan beyaz taşların, un kıvamına gelecek kadar dövüldükten sonra limonla karıştırılıp 2 gün buzdolabında bekletildikten sonra 1 çay kaşığı zeytinyağı ile içildiğinde böbrek taşlarının düşmesine yardımcı olduğuna inanılıyor. Bu taşlarla hazırlanan ilaç ile böbrek taşı rahatsızlığı bulunan hastalara şifa kaynağı oluyor. Torbalı'daki Erol Balıkçılık'ın işletmecisi Turgut Öztaş, "Bu taş hemen hemen her balıkta bulunuyor ama asıl makbul olanı kaya levreği adlı balıkta mevcut. İlaçlar, balıkların beyninden çıkardığımız 5 taştan yapılıyor. Halis zeytinyağı, soda ve limon karışımıyla yapılan ilaç, bir gün ayazda beklettikten sonra hazırlıyor. Bu ilaçla böbrek taşı tamamen yok oluyor. Lazer ile kırılan taş yeniden çıkabiliyor ama bu ilaçla tamamen yok oluyor" iddiasında bulundu.

TANESİ 3 LİRA..

Torbalı'da vatandaşlar tarafından çok fazla tercih edildiğini söyleyen Öztaş, "Bu taşların tanesini 3 liradan satıyoruz. Böbrek taşı olan vatandaşlardan çok fazla talep geliyor. Zaman zaman yetişemiyoruz" dedi. Denizli'den bile müşteri geldiğini söyleyen Öztaş, "Geçtiğimiz hafta içi bir müşterimiz sadece bu taşı almak için Denizli'den geldiğini söyledi. İzmir merkezden de gelen çok vatandaşımız oluyor. Talepleri karşılamakta zaman zaman zorluk çekiyoruz. O zaman da randevu usulü çalışıyoruz" ifadelerini kullandı

"KENDİME GELDİM"

Böbreklerinde devamlı kum ve çakıl oluşturduğunu söyleyen Engin Karakurt isimli vatandaş, daha önce lazerle kırdırdığını, ayrıca çeşitli bitkilerle düşürme yoluna gittiğini ve Torbalı Dağtekke'deki şifalı suyu defalarca kullandığını anlattı. Her defasında acı içinde hastaneye koştuğunu ve ağrı kesici iğnelerle kendine gelebildiğini belirten Karakurt, "Balık taşını, bir arkadaşımdan duydum. Balık taşını kullandıktan sonra adeta kendime geldim" dedi. Uzmanlar ise bu taşla ilgili herhangi bir bilimsel çalışma olmadığını ifade ederek, bu durumun sadece halk arasında yayıldığını ifade etti.

■ ÖMER DUR