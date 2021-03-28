Sandviçin 12 bin 500 km’lik yolculuğu

Bazı lezzetler o kadar özeldir ki sadece onu yemek için kilometrelerce yol gidersiniz. Bazen de kilometrelerce uzağa sipariş vererek o lezzete ulaşırsınız. Hele ki o lezzet size çocukluğunuzu ve memleketinizi hatırlatıyorsa... İşte Tire sandviçinin yolculuğu da tam da bu sebeplerden başladı. Önce Türkiye'nin en uzak noktasına kargo ile giden Tire sandviçi artık kıtalar arası aranan bir lezzet haline geldi. Avustralya'nın Perth kentinde yani 12 bin 500 km uzakta yaşayan Tireli bir ailenin götürdüğü sandviçler hem onların memleket özlemini gidermesini sağladı hem de tattırdığı herkes bu sandviçe hayrın kalarak devamını istedi. Böylece Tire'ye her geldiklerinde koli koli sandviç götüren aile, herkesi müdavim yaptı.

MALZEMESİ EV YAPIMI

Bu sandviçin lezzet hikayesi Bülent Erdem'in yöresel lezzetleri bir araya getirmesiyle başladı... Ev yapımı salça, tereyağı ve meşhur Tire sucuğu ile hazırlanan sandviç hala tahta ağırlıkla bastırılarak kömür ateşinde pişiriliyor. Ekmeği de özel olarak yapılan, salatalık turşusu ve roka eklenen sandviçin lezzetine doyum olmuyor. 45 yıllık büfenin ikinci kuşağı Volkan Erdem babasından aldığı el lezzeti ile sandviçleri hazırlıyor ve Türkiye'nin dört bir yanına kargo ile gönderiyor. Iğdır'a bile sandviç kolisi hazırladığını söyleyen Volkan Erdem, "Sandviçlerimizin ünü Avustralya'ya kadar ulaştı. Iğdır bizim için artık yakın mesafe sayılıyor. Avustralya'ya kargo taşımacılığı bir hafta kadar sürmese eminim oraya da kargo yapar gönderirdik. talep edince merak ettik sorduk. Meğer orada yaşayan dostları da bizim sandviçin müdavimi olmuş. Bu bizi gururlandırdı" diye konuştu.

TOSTÇULAR SOKAĞI

Avustralya dışında pek çok Avrupa ülkesinde yaşayan gurbetçiye de koli hazırladıklarını söyleyen Volkan Erdem, burada küçük bir büfe gibi gözüksek de ürünlerimizin lezzetinin ünü Türkiye sınırlarını aştı. Hatta artık kıtalar arası hizmet vermeye başladık" dedi. Volkan Erdem yöresel lezzetlerin artık az bulunmasından dolayı daha değerli olduğunu belirterek bu meslek bana babamdan yadigar. Onun emanetini en iyi şekilde korumaya ve ilerletmeye çalışıyorum. Gelen taleplerden bunu başardığımı görüp mutluluk ve gurur duyuyorum. Umarım bu lezzet nesilden nesile taşınarak daha uzun yıllar damakları şenlendirmeye devam eder" şeklinde konuştu. Siz de muhteşem Tire sandviçinin tadına bakmak istiyorsanız Tire tostçular sokağına mutlaka uğramalısınız.

FATİH ŞENDİL