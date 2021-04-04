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Haberler Pazar 50 yaş üstü erkek prostat muayenesi yaptırmalı

50 yaş üstü erkek prostat muayenesi yaptırmalı

50 yaş üstü erkek prostat muayenesi yaptırmalı

4.4.2021

Yaşlanmayla birlikte görülen prostat büyümesinin yaşam kalitesini düşürdüğünü belirten Özel Egepol Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Zafer Akar, 50 yaş üstü her erkeğe mutlaka yılda bir defa ürolojik değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi. Op. Dr. Zafer Akar, "Prostat bezi idrar yolunun etrafını saran ve meniyi depolayan bir bez. Bu bez 50 yaşına kadar normal boyutta oluyor, sonra büyümeye başlıyor. Yaş ilerledikçe her erkekte prostat büyüyor. Erkeklerde bazı durumlarda prostat büyük olsa bile işeme sorunu görülmüyor. Bazısında ise direkt prostat mesanenin içine doğru büyüyor veya idrar yolunu kapatması nedeniyle işeme şikayetini artırıyor. Prostat büyümesinin sertleşmeye ve boşalmaya direkt bir etkisi yok. Fakat hasta idrarını tam olarak yapamadığından zaman içinde kronik enfeksiyon gelişmesine sebep olabiliyor. Bu durum prostat iltihabına ve sonrasında da sertleşme sorununa neden olabiliyor. Prostat iltihabı işeme sorunu, kasık ağrıları ve sertleşme problemiyle kendini gösteriyor" diye konuştu. Op. Dr. Akar, "Prostatın normal boyutu 20 cc dir genellikle 120 cc'ye kadar kapalı ameliyatla hastanın yakınmaları düzeltilebilir. Daha büyük boyutlarda prostat büyümesi için açık ameliyat yapılması gerekebilir" dedi.

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