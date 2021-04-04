Dolgu sadece dudaklara yapılmaz

● Dolgu nerelerde kullanılır?

Nazolabial çizgiler (burun kenarlarından dudak kenarlarına doğru uzanan çizgiler), dudak kenarlarından aşağıya inen çizgiler, dudak üstündeki ince çizgiler, derin sivilce ve yara izleri, dudak dolgunlaştırma, gözaltlarındaki çöküklüğü doldurmak, daha net bir çene hattı yaratmak, elmacık kemiği ve yanak belirginleştirme, yüze yaşla beraber kaybolan hacmi geri kazandırmak yüzde lift etkisi yaratmak

Dudak dolgusu: Zaman içinde dudaklar incelmeye, şeklini ve dolgunluğunu kaybetmeye başlar. Dudakları tekrar eski dolgunluğuna kavuşturmak, dudak konturunu belirginleştirmek, dudaklardaki asimetriyi düzeltmek için hyaluronik asit bazlı dolgu maddeleri kullanılabilir.



Burun ve ağız çevresindeki oluklar: Burnun iki yanından başlayarak dudak kenarlarına doğru inen çizgi ve oluklar yağ dokusunun yer değiştirmesi nedeniyle ortaya çıkar. Yüze yorgun ve yaşlı bir ifade veren bu çizgileri yumuşatmanın en etkili yolu hyalüronik asit bazlı dolgu enjeksiyonlarıdır.



Yanaklar, şakaklar ve alt çene: Yaşla birlikte bu bölgelerdeki yağ dokusu azalmaya, yüzde bir hacim kaybı oluşmaya başlar ki bu süreç de sarkma, cildin incelmesi gibi belirtilerle kendini gösterir. Hyalüronik asit bazlı dolgular, alt çeneyi belirginleştirmek, yanak ve şakaklara yeniden hacim vermek, yüze genç bir ifade kazandırmakta son derece başarılıdır.

Gözaltı torbaları: Gözaltı torbaları, alt göz kapağı hizasından başlar ve yanaklara doğru genişler. Torbalanmanın yarattığı şişkinliği kamufle etmenin en etkin yolu yanak üstlerine yapılacak hyalüronik asit bazlı dolgu enjeksiyonlarıdır. Bu dokunuş, yanaklardan gözaltlarına doğru düz bir satıh yaratarak, yüze dinlemiş, taze bir görünüm verir.

Daha dengeli bir çene: Yaş ilerledikçe çene de küçülür, adeta geri çekilir. Bazı kişilerde ise çene yapısal olarak küçük ve geridedir. Her iki durumda da dolgu maddeleri ile çene hattı daha güçlü, daha belirgin bir hale getirilebilir. Hyalüronik asit bazlı dolgu maddeleri sert görünümlü çene hattını yumuşatmak, daha orantılı bir çene yaratmakta da son derece başarılıdır.



Daha kalkık kaşlar: Sarkık gözkapakları ya da düşük kaşlar sizi olduğunuzdan daha yaşlı ve yorgun gösterir. Hyalüronik asit bazlı dolgu maddeleri ile kaşları yukarı kaldırmak, bakışlara daha dinamik, genç bir ifade vermek mümkün. Kaş bölgesine yapılan dolgu enjeksiyonları sadece dakikalar içinde yüzünüzden yılların izlerini silebilir.

BURCU ILGIN