Mahalleye sanatçı dokunuşu

İzmir'in merkezindeki Umurbey Mahallesi eski adıyla Darağaç Mahallesi'nin sokakları, genç sanatçıların eserleriyle çok farklı bir görüntüye büründü. 6 sene önce mahalleye taşınan birkaç sanatçının oluşturduğu Darağaç Kolektifi, bölge sakinleri ve esnafın talebiyle pek çok ev ve işyerinin duvarlarını, kapılarını ilginç resimlerle donattı. Sanatçıların mahalle halkıyla kurduğu diyaloglar neticesinde ortaya çıkan çalışmalar, gören herkesin ilgisini ve beğenisini kazandı. Eskiden Sümerbank, Şark Sanayi, Tariş fabrikaları, havagazı fabrikası, elektrik fabrikası, İsigonis fabrikası gibi yapılarıyla İzmir'in sanayi merkezi konumunda olan ve Alsancak semtinin içinde kalan mahallenin çeşitli görsel çalışmalara ev sahipliği yapması, ülke dışındaki sanatçıların da dikkatini çekti. Yıllar içerisinde hem yurt içi hem de yurt dışındaki farklı disiplinlerden sanatçıları mahalleye davet eden Darağaç Kolektifi, böylelikle onlara da ürettiklerini sergileme fırsatı sunmuş oldu.

BAYRAM DİYORLAR

6 yıl önce atölye aramak için bölgeye gelen güzel sanatlar fakültesi öğrencileri, mahalle halkı ve muhtar Fatma Kaçaro ile görüştü. O görüşme neticesinde muhtar ve mahalleli, atölye arayışındaki öğrencilere kendi evlerinin duvarlarını kullanmalarını önerdi. Umurbey Mahallesi içerisinde 14 tane resim, heykel ve seramik atölyesi olduğunu belirten Darağaç Kolektifi sanatçılarından Ali Cem Doğan, "Mahallede bir çalışma yapılacağı zaman vatandaşlar ve esnafın onayı alınıyor. Daha çok komşuluk ilişkileriyle hareket ediliyor. En başından beri komşularımız, ustalarımız, muhtarımız ve esnafla çok yakın temas ve diyalog halindeyiz. Mahallede sanatsal çalışma yaptığımız alanların hepsi, onların izin verdikleri yerler. Mahalleli, bizim yaptığımız çalışmaları bayram olarak nitelendiriyorlar ve ne zaman bayram olacak diye soruyor. Ayrıca bölge halkının çocukları için de ücretsiz atölye eğitimleri veriyoruz" dedi.



DUVARLAR TUVAL OLDU

8 kişilik çekirdek kadrodan oluşan ve çizdikleri resimlerle sokakların havasını değiştiren Darağaç Kolektifi'nin çalışma alanlarını genellikle duvarlar, kapılar, pencereler, dükkan kepenkleri, eski arabalar, elektrik panoları, terk edilmiş veya yıkılmış yapılar oluşturuyor. Ağırlıklı olarak 1532, 1519, 1525 ve 1523 sokakları kullanan sanatçılar, duvar resimleri (mural) üzerine yoğunlaşmış Volta isimli sergilerin ilkini 2 yıl önce açmıştı. Topluluk, Cuma günü ikinci sergisini açtı. Çalışmaları, bir web sitesi ya da portal gibi bir alanda sunup pazar oluşturmak istediklerini söyleyen Ali Cem Doğan, "Oradan hem ekonomik olarak bir kazanım amaçlıyoruz hem de sanatçıların işlerinin daha hızlı yayılmasını ya da daha farklı noktalara ulaşmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

ERCAN AKGÜN