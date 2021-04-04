Tan Urla Projesi Ege kültürünü yansıtacak

İnşaat sektörünün bahar aylarıyla birlikte tekrar hareketlenmeye başladığını belirten Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, sektör adına 2021 yılından umutlu olduğunu söyledi. İzmir'in yaşam biçimi ve yapısıyla hem yurt içi hem de yurt dışından talep gördüğünü belirten Münir Tanyer, yapımına başlamaya hazırlandıkları Tan Urla projesi ile modern yaşam ve doğayla bütünleşmek isteyenlerin taleplerine cevap vereceklerini vurguladı.

MODERN KÖY

Projenin toplamda yüzde 85 yeşil alan üzerine kurulacağına dikkat çeken Münir Tanyer, "Önümüzdeki yılbaşında yeni projemiz olan Urla Bademler köyünün karşısında yer alan Tan Urla'ya başlamak istiyoruz. Bu yaklaşık 20 yıldır planladığımız ve arsasını da satın aldığımız bir projeydi. Yatay mimariye örnek olacak nitelikteki Tan Urla, 200 dönüm arazi üzerinde çok geniş yeşil alana sahip önemli bir modern köy projesi. 3+1, 2+1, 1+1 ve dubleks daire çeşitleri olacak. Her evde bahçe bulunacak. Konutlar Ege yaşamından ve Priene Antik kentinden esintiler taşıyan bir mimariye sahip. Projemizi Türkiye'nin en deneyimli mimarlarından Nevzat Sayın tasarlıyor. Yaklaşık 300 adet konutun bulunacağı Tan Urla'da, seralar, sağlıklı beslenmek isteyenlere özel hobi bahçeleri, köy pazarı gibi organik tarım ve modern yaşamın tüm olanakları iç içe sunulacak. Türkiye ve yurt dışından şu anda bile ilgi görüyor" ifadelerini kullandı