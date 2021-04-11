Boing kullanmak terletiyor

İzmir'in Gaziemir semtindeki özel havacılık lisesinde, pilot olmak isteyen havacılık tutkunlarına, gerçekte ağırlığı yaklaşık olarak 70 ton civarında olan Boeing 737-800'ün bire bir simülatörü ile eğitim veriliyor. Muhabirimiz Mert Alpdündar bu simülatörü deneyimleme şansı buldu. İzmir'de tek uçak simülasyonu ve temel havacılık, pilotaj, kabin hizmetleri ve yer hizmetleri, uçuş korkusu yenme eğitimleri veren Kocatürk Lisesi genel koordinatörü Işıl Şahinve gözlemci eğitmen pilot Fikri Bulanık'ın brifinginin ardından Boeing 737-800 uçuran Alpdündar, simülasyonun bile terlettiğini belirtti. Işıl Şahin 25 yıl Türk Hava Yolları'nda hizmet verdikten sonra mesleğinden kopmadı. Şahin şu anda, pilot olma hayaliyle kendilerine başvuran öğrencilere eğitim seçenekleri sunuyor. Pilot Fikri Önay Bulanık ise 24 yıl bilfiil görev yaptıktan sonra TSK Türk Hava Kuvvetleri'nden Hv.Slh.Kd.Bçvş. rütbesinden emekli oldu. Ege Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksek Okulunda da Mesleki Uygulamalar, Uçak/ Helikopter Elektroniği dersleri öğretmenliği yapan Bulanık şimdi gözlemci eğitmen olarak eğitimlere devam ediyor. Türkiye'de sivil havacılık eğitimi ve Türk Havacılığı ile ilgili bilgiler veren Fikri Önay Bulanık ve Işıl Şahin, pilot olmak isteyenlerin izleyebileceği yolları genel hatları ile Yeni Asır'a anlattı.

PİLOT OLMANIN YOLLARI

Türkiye'de parasız eğitimle pilot olabilmek için genel hatları ile iki yol olduğunu söyleyen Eğitmen Pilot Fikri Önay Bulanık, "Sivilden pilot olmak istiyorsanız, Anadolu Üniversitesi'nin Pilotaj Bölümü'ne girerek oradan pilot olarak mezun olabilirsiniz. Diğer ücret ödenmeyen seçenek ise asker kökenli olmak. Türk Hava Kuvvetleri'nin Hava Harp Okulu'ndan, Kara Havacılık, Jandarma Havacılık, Polis havacılıktan eğitim alarak mezun olabilirsiniz. Böylelikle Anadolu Üniversitesi pilotaj bölümü ve askeri kaynaklardan pilot olmak için ekstra herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ama bu kurumların kontenjanları da maalesef ki sınırlı. Örnek vermek gerekirse Anadolu Üniversitesi Pilotaj Bölümü her yıl sadece 10 kişi kadar alıyor. Bu 10 kişinin de neredeyse tamamı son sınıfa geldiğinde direkt olarak göreve başlıyorlar" ifadelerini kullandı.

ORTALAMA 100 BİN EURO

Pilot olmak isteyenlerin ikinci seçeneğinin de ücret ödeyerek herhangi bir uçuş okulundan pilotaj eğitimi almak olduğunun bilgisini veren Eğitmen pilot Fikri Önay Bulanık, "Bu eğitimler 3 aşamayla gerçekleşir. Birincisi PPL dediğimiz hususi pilot lisansı. 45 saatlik bir uçuş eğitimiyle alınan bir lisans bu. Fiyatı ise 11 bin Euro civarında. İkinci aşama ise CPL dediğimiz Ticari pilot lisansı. Bu artık dünyada yalnız başına pek tercih edilmiyor. Zira bu lisansla ticari pilot olabiliyorsunuz ama havayollarında yardımcı pilot koltuğunda kalıyorsunuz. Bunun süresi de 120 saat. ATPL yani Havayolu Ticari Pilot lisansı alacaksanız, çift motor simülatör dahil 215 saat eğitim alıyorsunuz. Bu üç aşamayla amaca yönelik pilot olunabiliyor. Pilotaj eğitimleri özellikle son yıllarda ücreti daha makul seviyelere geldi diyebilirim. Çünkü pilot olmak ve ticari lisans almak istiyorsanız ortalama 60 bin Euro temel eğitime, 40 bin Euro ise uçacağınız uçağın tip eğitimini almak kaydıyla toplamda 100 bin Euro gibi bir rakama geliyor. Bizim okulumuzda ise sadece Temel Havacılık Eğitimleri veriliyor" diye konuştu.

"HAVACILIK YÜKSELİŞTE"

Türkiye'de sivil havacılık konusunda Yeni Asır'a bilgi veren genel koordinatör sayın Işıl Şahin ise, "Türkiye'de sivil havacılık, pandemi süreciyle birlikte bir daralma yaşadı ancak önümüzdeki yıllarda ivmesi tekrar yükselişe geçecek. Low Cost hava yollarının sektöre katılmasıyla birlikte hava yolu normal kara yoluyla yaptığınız yolculuk gibi daha çok kullanılan, zamandan tasarruf edilirken, ekonomik olarak daha iyi şartlara getirildi. Dolayısıyla çok ciddi bir ivme kazandı. Zamandan tasarruf edebilmek adına herkes ilk olarak hava yolu ulaşımını tercih ediyor. Kaza istatistiklerine de devreye sokarsanız karayoluna oranla daha az riski var. Dolayısıyla inanılmaz bir ivmeyle geri dönüş olacaktır" dedi.

MERT ALPDÜNDAR